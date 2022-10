¿Cuántos años iría preso Ezra Miller si se lo declara culpable de robo?

El 2022 no le dio paz a Ezra Miller. Semana tras semana fue sumando problemas a su vida privada que perjudicaron a grandes escalas su carrera actoral y ese bucle de inconvenientes no se detiene. Recientemente, notificaron que el actor de The Flash podría ser condenado a 26 años de cárcel, la pena mínima, si se lo declara culpable de robo en una propiedad de Vermont.

Ezra Miller está pasando uno de sus peores momentos personales y ahora se le suma a su frágil estado de salud mental un problema legal lo suficientemente serio que va a requerir máxima atención de parte del actor del Universo Extendido DC que junto a sus abogados deberán hacer frente a una seria acusación que además podría significar una condena ejemplar para el intérprete de The Flash.

Ezra Miller, acusado de robo en una casa ocupada y hurto menor, enfrenta hasta 26 años de prisión si es declarado culpable de ambos cargos. Con el objetivo de superar este escollo legal el actor compareció en el Tribunal Superior de Bennington virtualmente junto a su abogado y se declaró inocente de ambos cargos. La situación del intérprete en la justicia norteamericana es alarmante.

El artista está acusado de irrumpir en una residencia en Stamford, Vt., el 1 de mayo. Después de investigar en ese momento, la Policía Estatal de Vermont descubrió varias botellas de alcohol desaparecidas mientras los propietarios no estaban presentes. Luego de recopilar declaraciones y revisar las imágenes de vigilancia, la policía acusó a Miller de delito grave de robo.

Ezra Miller podría ir preso por 26 años si se lo declara culpable de robo.

El cargo de hurto menor establece que los artículos robados tenían un valor total de menos de $900. El cargo de delito grave de robo tiene un máximo de 25 años de prisión y una multa máxima de $1,000. El cargo por hurto es un máximo de un año y una multa similar de $1,000. Ezra Miller accedió a no tener ninguna clase de contacto con el propietario de la casa ni acudir a la residencia donde habría ocurrido el delito.

Ezra Miller fue arrestado en Hawái dos veces en el plazo de un mes, primero por alteración del orden público y acoso. Luego por agresión en segundo grado menos de cuatro semanas después. No impugnaron el cargo de asalto y tuvo que pagar una multa de $500 y $30 en costos judiciales. El cargo de acoso fue posteriormente desestimado. También hubo denuncias de acoso y abuso por parte de diferentes mujeres en todo el mundo, incluida la asfixia de una mujer en un bar islandés y el acoso a otra mujer en su casa de Berlín.

Ezra Miller padece fuertes problemas de salud mental.

Todos estos eventos apuntan hacia la salud mental de Ezra Miller que está comprometida tal como él mismo explicó en una declaración donde pidió disculpas a todas las personas a las que ofendió con su comportamiento al mismo tiempo que se propuso buscar la ayuda profesional necesaria para recomponerse y volver a ser una persona productiva y saludable. Al parecer el actor recibió el apoyo de Warner Bros. para poder terminar su trabajo en The Flash, película que se estrenará el próximo 23 de junio de 2023.