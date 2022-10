¿Cuál es el vínculo que une a Luis Miguel con Lady Di y la familia real?

Si pensamos en Luis Miguel se nos viene rápidamente a la cabeza alguna de sus canciones más populares pero, también, el recuerdo de su madre y cuál será su paradero y muchas otras preguntas que en la serie de Netflix quedaron inconclusas. A través de un apartado en un libro surgió la información de que Marcela Basteri, la madre desaparecida del Sol de México, tuvo un vínculo muy cercano con un familiar de la princesa Diana de Gales y de ello resultó un embarazo. ¿Estaremos hablando del verdadero padre de Luismi?

El paradero de la madre del Sol de México ha sido centro de discusiones durante los últimos años, a raíz de la serie de televisión en la plataforma. Las versiones son varias, como la de Pati Chapoy asegurando que Marcela está muerta y su hijo está enterado de todo lo que ha sucedido con ella. Sin embargo, un agente de la Organización Internacional de la Policía Criminal dijo haber estado en contacto con Basteri, algo de lo que no se pudo comprobar. Mientras tanto, esta familia parece haber tenido un giro de 360 grados.

Marcela Basteri junto a su hijo Luis Miguel.

En el programa Secretos Verdaderos, emitido por la cadena América TV, el periodista Luis Ventura volvió a escarbar en la vida de Luismi con un libro llamado Crónicas de Romeo y Julieta, haciendo hincapié en Capítulo 8: Some Day. Esto fue escrito por Gerald Spencer, primo de Diana Spencer, y en el capítulo mencionado se destaca el nombre de Marcela Basteri, con quien habría tenido un fugaz romance en su estadía en Italia, donde ella resultó embarazada.

En las páginas se pueden encontrar escritos de Marcela, los cuales fueron utilizados por Gerald para la creación del libro, y explica lo que vivieron juntos. "Este laburo lleva tres años. Este libro fue adquirido en Estados Unidos hace mucho tiempo. Está escrito por un primo hermano de Lady Di, Gerald Spencer. En el pie de la tapa dice 'Gerald Spencer with Marcela Basteri'. Gerald vivió un amor prohibido con Marcela en Italia", dijo Ventura hace algunas semanas.

Según lo que se cuenta en el libro, Gerald, Marcela y Luisito Rey se conocieron en Italia y asegura que mantuvieron relaciones bisexuales con ambos, por lo que el autor aseguró ser el padre de Luis Miguel al mencionar que “tiene sangre azul". El periodista menciona, en base a lo publicado, que el artista no sería el hijo de Luisito, sino de Gerald Spencer y supuestamente ambos se conocieron en 1996 en Hollywod, pero mantuvieron un acuerdo para no mencionarlo jamás. Por el momento, se trata de otro rumor más en la vida del cantante, quien no deja de ser perseguido por su pasado y los constantes misterios.