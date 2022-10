Qué dijo Aislinn Derbez sobre su divorcio con Mauricio Ochmann

Los actores llevaron a cabo su divorcio en el 2020 después de cuatro años de matrimonio y una hija de por medio, y ahora Aislinn Derbez volvió a hablar del tema que parecía estar ya cerrado. En su declaración no dejó pasar la oportunidad para compartir lo que experimentó en el proceso de separación de Mauricio Ochmann y cómo lo vivió la pareja en general.

Toda la relación de los actores dio mucho de qué hablar ya que fueron una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo. Por eso Mauricio compartió un comunicado en Instagram diciendo que necesitaban consideración y privacidad para aquel difícil momento. Remarcó el respeto mutuo entre ambos y que seguirían siendo amigos manteniendo los buenos términos por el bien de su hija.

La hija del actor y productor Eugenio Derbez mencionó que, en la mayoría de los casos, las parejas se separan por situaciones de co-dependencia, aunque esa no fue la razón en este caso. En su podcast La magia del caos sostuvo que la verdad es que ella fue muy feliz: "Mi relación funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo el uno del otro".

Y con respecto al divorcio sostuvo que: "fue algo más, como que empiezas a crecer para lados distintos, que empiezas a abandonarte a ti mismo para complacer al otro. Yo creo que a los dos nos pasó lo mismo... y de repente resulta que tu visión y la mía ya no coinciden, y que tu crecimiento es para el otro lado que el mío".

Asimismo, resaltó que el pedido de divorcio de Mauricio Ochmann la tomó por sorpresa. Sin embargo, aceptó su decisión y no se arrepiente de ninguna experiencia vivida al lado del padre de su hija.

Aislinn Derbez sostiene la idea de que si una persona en cualquier relación toma este tipo de decisiones, a pesar de no la otra pueda no comprender el motivo en ese momento, sus razones serán válidas, y si existe amor de verdad solo hay que confiar en el otro y respetar lo que elija.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ponen fin a su matrimonio en marzo del 2020.

La actriz sintió que fue un proceso muy duro para ella pero que, actualmente, ya no siente ese dolor. "En ese momento decidí confiar en la vida" remarcó. "El reto, en mi caso, fue decir, pues tengo que soltar, porque me lo están pidiendo la vida y esta persona. Tengo que aceptar la situación tal como es y también tengo que aceptar que en su cabeza ya no existe la misma relación que antes. Y ese fue para mi, el aprendizaje más increíble de mi vida".

Actualmente, los actores mantienen una relación saludable tanto por ellos como por su hija. Y a pesar de no ser pareja, quedó una buena amistad y pudieron fortalecer el vínculo desde otro punto.

