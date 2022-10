Liliana Morillo confesó que hará cuando su padre “El Puma” Rodríguez muera

“El Puma” José Luis Rodríguez, es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Su regreso a los escenarios y a la televisión como jurado del reality show argentino “Canta conmigo ahora” han demostrado que sigue vigente. Sin embargo, también es noticia por la mala relación que mantiene con sus hijas, Liliana y Lilibeth, de su primer matrimonio, y Génesis, fruto de la relación con su segunda esposa.

En este contexto, Liliana Rodríguez Morillo, ha declarado recientemente cómo es la relación con su padre. "El Puma no me quiere porque no le da la gana, porque no quiere practicar lo que profesa. No porque haya algo malo en mí, no porque haya una falla en mí o porque yo sea una basura o alguien que no valga nada", comentó Liliana.

La relación entre Liliana Rodríguez Morillo y su padre José Luis esta quebrada.

Asimismo, la hija del “Puma” hizo una fuerte revelación diciendo que el día que muera José Luis Rodríguez no asistirá a su funeral. Cabe destacar que Morillo en más de una ocasión dijo que su padre no la quiere y que siempre fue un padre ausente en su vida.

Liliana dijo en varias ocasiones que su padre no la quiere.

Con respecto a las burlas que recibe sobre la relación con su padre Liliana se defendió diciendo: "Tú a tu trabajo y yo al mío. Esto no se toma personal y lo perdono porque yo si hago lo que profeso y yo si voy a esperar el tiempo de Dios. Y te perdono a ti también porque me das la oportunidad de hablarle a todas las hijas que se sienten maltratadas, dejadas, despreciadas, abandonadas”.

Así también mandó un mensaje. "Eres especial y Dios te hizo con un gran propósito en esta vida, no importa si tu papá no dio la talla y no sirve. Tienes un papá celestial que te cuida y sabe bien quién tu eres", concluyó.

Hace 10 años que Liliana no habla con su padre y tampoco mantiene relación ni comunicación con su hermana Génesis.