La vez que Raúl Velasco mostró su lado más humano con Yuri

Raúl Velasco fue el hombre más fuerte del mundo del espectáculo mexicano gracias a su programa “Siempre en Domingo”, que servía de plataforma para que los artistas del momento se dieran a conocer tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, el polémico conductor, en varias ocasiones humilló a sus invitados, por lo que se ganó la fama de villano. Sin embargo, también tenía un lado humano, que lo mostró especialmente con la cantante Yuri al protegerla y brindarle todo su apoyo en los años más difíciles de su carrera.

En el programa de YouTube del periodista de espectáculo Fernando Lozano, Yuri recordó que sus primeros años en la industria del espectáculo no fueron nada sencillos, y que incluso, también tuvo que pasar hambre, pero que gracias a Raúl Velasco, quien se encargó de apoyarla, pudo convertirse en una celebridad.

Raúl Velasco ayudó a Yuri y a su madre cuando ellas pasaron hambre.

La carrera de Yuri comenzó en el año de 1978 cuando tenía alrededor de 13 años y lanzó el álbum “Ilumina tu vida”, el cual, pasó completamente desapercibido y por ello llegó a considerar en dejar la música. Sin embargo, su madre, Dulce Canseco, nunca dejó de apoyarla, pero mientras buscaban una oportunidad tuvieron que pasar hambre, incluso, la cantante confesó que su madre fue capaz de robar para que pudieran comer.

Raúl Velasco apoyó e impulsó la carrera de Yuri hasta convertirla en una celebridad.

"Mi mamá y yo estábamos en un hotel que está a la vuelta de la XEW, que se llama San Diego, y obviamente yo no era conocida, mi papá no nos mandaba dinero, mi mamá decía '¿qué hacemos?', yo le decía 'regresémonos', yo lloraba, y ella me decía 'no, no nos vamos a regresar, yo veo qué hago' y se salía del hotel. Ya grande, yo le decía, 'oye mamá, ¿y de dónde sacabas toda la comida, a quién le robabas o qué onda?' y se me quedaba viendo y me decía 'me iba a un súper, como a tres cuadras, pero ya me iba después a otro porque me cacharon... sacaba yo los filetes, iba al baño y me los ponían en el brassier, los envolvía en papel de baño y los escondía'", confesó Yuri.

Yuri comentó que su madre y ella pasaron alrededor de tres años sumamente precarios, pero mencionó que durante una de sus promociones fue descubierta por Raúl Velasco y desde entonces, la apoyo para impulsar su carrera y lo primero que hizo por ella fue llevarla al OTI, donde su carrera comenzó a despegar. Asimismo, la artista contó que el conductor les ayudó para comer.

"La pasamos mal. Así estuvimos como unos dos o tres años, aguantamos bastante, a los 15 que estaba promocionando mi primer disco, me vio Raúl Velasco y me llevó a la OTI y ahí empezamos. Mucha gente habla mal de Raúl, pero a mí me trato como a una hija y me cuidaba, le decía 'a ver señora Dulce venga, cómo va', y mi mamá, 'no digas nada', y don Raúl '¿ya comieron?', ‘sí Don Raúl’ y yo a veces decía ‘no hemos comido’ y decía 'Doña Dulce, caramba, cómo no me dice nada, vayan por favor a que les den unos vales, aquí pueden comer o sacaba de su bolsa", recordó Yuri.

Cabe mencionar que, por la estrecha relación que Raúl Velasco y Yuri llegaron a entablar, se generaron especulaciones, sobre una supuesta relación sentimental, pero ambos negaron estas versiones.