Ella es Verónica, la hija empresaria del “Profesor Jirafales”

“El Chavo del 8” fue una de las series más populares de México y Latinoamérica, la cual marcó a varias generaciones con las vivencias de los personajes de “la vecindad”, entre ellos “El Profesor Jirafales”, quien era interpretado por el actor Rubén Aguirre y estaba enamorado de “Doña Florinda”. Sin embargo, en la vida real, Aguirre estaba casado con Consuelo de Los Reyes, con quien tuvo siete hijos, una de ellas es Verónica.

Verónica Aguirre tiene 52 años y aunque no se dedica al mundo del espectáculo, da algunas entrevistas para diversos medios en las que habla del trabajo y trayectoria de su padre. Vive en Puerto Vallarta donde tiene una empresa de bienes raíces llamada “Vallarta JR Suites”, mientras que en redes sociales comparte memes o recuerdos del actor.

Entre sus últimos mensajes en Twitter está aquel en el que le dedica tiernas palabras a su padre y comparte una fotografía juntos. “Junio es el mes que qué más me acerca a ti, cada año recibo y despido este mes con el corazón calientito, pero cada momento de mi vida está lleno de tu recuerdo. Te amo y te extraño”, escribió la empresaria

Sobre Rubén Aguirre

El actor es originario de Saltillo, Coahuila, México. Se recibió como ingeniero agrónomo y durante un tiempo se dedicó a esta profesión. “Trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre, desde muy chico me gustaba la actuación. Era niño cuando me salía a la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa”, comentó en su momento Aguirre.

Su pasión por la actuación y los reflectores lo llevó directamente a ser ejecutivo de Televisa, donde era el encargado de conseguir nuevos talentos y así fue como conocida a Roberto Gómez Bolaños por quien luchó para que pudiera ser aceptado como comediante. Años después, le pidió que lo incluyera en el elenco de sus programas y él aceptó.

En una entrevista con la conductora argentina Susana Giménez, recordó que los directivos de la televisora le impidieron trabajar como actor y, para poder continuar con su sueño, renunció a su puesto de ejecutivo.

Además de su papel como el “Profesor Jirafales” realizó otros con los que pudo demostrar su talento, entre ellos el de “Rufino Rufián”, “Lucas Tañeda”, “Chaparrón Bonaparte” y el “Sargento Refugio Pazguato” de la serie “El Chompiras”.

En 2013 anunció su retiro del espectáculo luego de 46 años de carrera. Murió el 17 de junio de 2016 en su casa de Puerto Vallarta por un cuadro de neumonía que se complicó, tan sólo dos días después de haber cumplido 82 años.