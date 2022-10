Desde el gimnasio, la esposa de Marco Antonio Solís enseña su cuerpo al natural y deslumbra a todos

La esposa de Marco Antonio Solís tiene una gran popularidad en el mundo virtual desde hace varios años. La exmodelo cubana es una persona muy apegada a las redes sociales en sus perfiles comparte momentos personales de ella y de su familia como así también de los trabajos que realiza para distintas marcas de ropa y de estética corporal.

Fiel a su estilo Cristy Solís compartió un par de fotos en sus historias de su cuenta oficial de Instagram que dejaron en evidencia lo hermosa que luce actualmente a sus más de 50 años. Su edad puntual no se sabe ya que la bella rubia lo mantiene bajo un estricto secreto.

El primero de sus post es un video donde se puede ver a Cristy Solís realizar una rutina de ejercicios de brazos. En el clip queda demostrado el extenso trabajo que realiza la exmodelo cubana para tener una figura tonificada. Además en más de una ocasión ha mencionado que se cuida con una estricta dieta de comidas.

En la segunda publicación es una foto de se puede observar el cuerpo natural que posee Cristian Salas. Además en la imagen se puede leer la siguiente frase: "No photoshop, no lipo, no BBL, no butt implant, all mine, all natural".

Cristy Solís se mostró sin filtros en redes sociales.

Marco Antonio Solís se presentó el pasado martes 11 de octubre, en el centro de entretenimiento Arena Perú, en Santiago de Surco. Allí brindó un show que estuvo compuesto por sus canciones más exitosas. Además el concierto contó la presencia de sus dos hijas que cantaron junto a él.