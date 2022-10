¿Quién es Claudia Martín, la ex de Andrés Tovar de la que se divorció para ser novio de Maite Perroni?

Antes de casarse con Maite Perroni, el productor Andrés Tovar fue esposo de la actriz y modelo Claudia Martín, de 33 años de edad. A pesar de sus pocos papeles protagónicos, la actriz ya es reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, ya que además de la actuación, también está incursionando en la conducción.

Claudia Martín, una actriz que promete

Claudia Martín tiene apenas 33 años de edad y ya es reconocida como una “actriz promesa” de telenovelas. Estudió Comunicación Audiovisual en Madrid y antes de iniciar sus estudios profesionales, vivió en Inglaterra para estudiar inglés.

Con tan solo 33 años, Claudia es una de las grandes promesas de telenovelas.

Tras la experiencia vivida en Europa, regresó a México y se estableció en la capital de este país para ingresar a Televisa. Su primer trabajo en la televisora fue como diseñadora de vestuario. “Fue ahí cuando descubrí que no era la mío, yo quería ser actriz”, recordó Claudia Martín en una entrevista.

En 2015 llegó la primera oportunidad de Claudia como actriz de telenovelas, en “Amores con trampa”, pero recién en 2017, la ex de Andrés Tovar obtuvo un protagónico en la telenovela “Sin tu mirada”. Desde entonces, la carrera de Claudia Martín de modelo y actriz no se detiene. Es así que ha participado en 10 telenovelas que han sido todo un éxito: “Amores con trampa” (2015), la serie “Como dice el dicho" (2015 – 2016), “Sueño de amor” (2016), “Un camino hacia el destino” (2016), “Enamorándome de Ramón” (2017), “Sin tu mirada” (2018), “Amar a muerte” (2019), “Como tú no hay dos” (2020), “Fuego ardiente” (2021) y “Los ricos también lloran” (2022).

Ahora Claudia está muy enamorada de su novio Hugo Catalán.

Claudia Martín y su historia con Andrés Tovar, antes de Maite Perroni

Claudia Martín y Andrés Tovar se casaron en 2019, jurándose amor eterno en un altar en Oaxaca. Sin embargo, en 2021 las cosas se complicaron, y Claudia Martin y Andrés Tovar, se separaron entre rumores de infidelidad.

De acuerdo con especulaciones, Maite Perroni fue la culpable del divorcio de la pareja, con quien el productor rehízo su vida. Así también Claudia, a través de sus redes sociales, se muestra muy enamorada de su novio, el actor Hugo Catalán. “Me apoya incondicionalmente”, dijo la actriz sobre su nuevo amor.