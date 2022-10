El terrible accidente de Orlando Bloom que lo hizo estar muy cerca de la muerte

Si hoy scrolleamos el perfil de Orlando Bloom, podemos ver a un hombre fuerte, saludable, que dedica gran parte de su vida al ejercicio físico, disfruta de su trabajo y ser una estrella reconocida y goza cada día en la mayor de sus plenitudes. Lo cierto es que, según el mismo actor, tuvo mucha suerte y hoy se siente agradecido por haber sobrevivido a la caída de un tercer piso y llevarse como consecuencia sólo un par de meses de recuperación.

El actor de 45 años se cayó y se rompió la espalda cuando era adolescente, por lo que ahora admitió que la lesión afectó su estado de ánimo. En un video compartido en la cuenta de Instagram de UNICEF, Orlando explicó: "Cuando tenía 19 años me caí de una ventana desde el tercer piso y me rompí la espalda. Tuve mucha suerte de sobrevivir a la caída porque mi médula espinal seguía intacta. Durante los primeros cuatro días me dijeron que tal vez no volvería a caminar. Ese fue realmente el comienzo de lo que fue un largo y doloroso viaje para mí para reconocer y comprender algunos de los patrones que habían estado en mi vida y que me habían llevado a tener numerosos accidentes. Y la culminación fue romperme la espalda, que fue una experiencia cercana a la muerte".

La estrella de Hollywood se sometió a una operación de columna y su recuperación fue un proceso complicado y lento que implicó meses.

Ahora, el actor recordó vivió una etapa "muy oscura" mientras se recuperaba de la lesión. "Diría que los meses posteriores a la caída fueron una época bastante oscura. Como alguien que siempre había sido muy activo en mi vida, me sentí muy restringido de repente y tuve mucho dolor", advirtió la estrella de Piratas del Caribe. El año pasado, el intérprete británico compartió en la misma red social una instantánea de sí mismo en medio de su recuperación, en la que aparecía montando en bicicleta con un corsé en la espalda.

Orlando Bloom recordó la experiencia que lo acercó a la muerte a la edad de 19 años.

"Ese soy yo con mi corsé de espalda alrededor de 1998, unos 3 meses después de que me cayera 3 pisos y me aplastara la columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis... agradecido cada día por mis extremidades que me permiten superar mis límites y vivir la vida al máximo (más seguro ahora)", aseguró el actor.