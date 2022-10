Aylín Mujica revela el conflicto que mantiene con Geraldine Bazán

Aylín Mujica y Geraldine Bazán participaron en el reality show “Secretos de villanas”. Durante la convivencia que se dio entre las famosas que formaron parte de la producción se produjeron algunos conflictos entre las participantes, y uno de ellos fue el que mantienen Mujica y Bazán.

"No tuve pleitos, no me peleé con nadie, soy una persona bastante pacífica, tranquila. Pero hubo algunas cositas que no me gustaron con Geraldine Bazán, por ejemplo, que dijo cosas que me quedé fría. De cuando yo estaba en el programa de ‘Suelta la sopa’. Le dije 'alguna vez te defendí porque también soy mamá soltera, que defiendo a mis hijos y me han engañado igual que a ti'. Ella salió con una grosería que no me gustó. Pero de ahí en fuera, todo lo demás bien", relató Mujica a medios de comunicación.

Aylín trató de minimizar la cuestión, pero aceptó que hubo "algunas cositas que no le gustaron de Geraldine".

Si bien este altercado entre las dos famosas no pasó desapercibido para nadie, Mujica aseguró que han tratado de limar asperezas y que se han vuelto a ver sin que haya ningún tipo de rencor entre ambas, aunque sí dejó en claro que Bazán fue la que menos confesiones personales realizó durante las grabaciones del show televisivo del que formaron parte.

Aylín dijo que trató de limar asperezas con Geraldine.

"La relación con Geraldine bien. Acabo de verla. Hicimos los confesionarios aquí en México. Es una niña muy linda, es la única que no se abrió totalmente, nosotras todas contamos cosas del pasado fuertes. Ella no, prefirió mantener silencio, pero la quiero, es una niña muy linda. Todo lo que pasó ahí, sucedió de verdad. No había ningún guión, nada preparado", aclaró la actriz.

En estos momentos, Aylín Mujica está esperando el estreno de “Secretos de villanas”, así como también está pronto a debutar con la obra de teatro “Papito querido”.