Sebastián Caicedo y su drástico cambio de look

Hace unos días, a través de sus redes sociales, el actor colombiano Sebastián Caicedo sorprendió a sus fanáticos con un drástico cambio de look. "Sin más preámbulos, voy a mostarles el look", dijo en el momento de mostrar su nuevo aspecto físico.

Esta nueva imagen del actor se dio por trabajo, un nuevo proyecto en el que viene embarcado hace un tiempo ya y que ha decidido romper el silencio y brindar detalles sobre ello a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el actor de las series “Sin senos no hay paraíso” y “El señor de los cielos”, compartió el resultado de su transformación física, que responde a un nuevo papel cinematográfico que encarará Caicedo. "Espero que les guste", agregó.

El nuevo look de Sebastián Caicedo.

"Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno en ‘Niños ricos, pobres padres’ me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo", expresó el actor.

El cambio de look se debe al nuevo personaje que interpretará el actor.

"Les cuento que vamos a protagonizar una película con mi amigo, actor colombiano, Camilo Trujillo, todavía no les podemos contar de qué se trata la peli ni cómo se llama, pero pegaditos acá de nuestras reces. Un abrazo", finalizó mostrando su nuevo look con cabello platinado.

Si bien no dio mayores detalles del nuevo proyecto, dejó en claro que no se trata de una serie televisiva o una telenovela, la producción será para el cine, y con el pasar de los días ira brindando mayor información de esto nuevo que viene.