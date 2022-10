Niurka Marcos arremete una vez más contra Chyntia Klitbo

El conflicto entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo comenzó hace unos meses cuando la cubana salió a defender a su prometido Juan Vidal, luego de que su ex pareja Cynthia, con quien mantuvo una relación amorosa con un final con implicancias legales, realizara algunas acusaciones sobre él. Y al parecer, el pleito que mantienen las famosas no ha terminado aún, ya que la vedette volvió a atacar a la actriz de la telenovela “Mujer de nadie”.

"Por eso es que ella se está yendo por la cloaca y por eso es que la audiencia está exponiendo toda su mier**. Yo no tengo ninguna mier**, más que la que suelto por el hocico cuando hablo de mier**s como esa. Fue la peor actuación que hizo, con lo buena actriz que es Cynthia parece mentira", arremetió con todo Niurka Marcos en comunicación con los medios.

Recientemente, Niurka Marcos se comprometió con Juan Vidal.

Por su parte, Juan Vidal también hizo fuertes declaraciones en contra de su ex, asegura que quiere vivir tranquilo, desea que se cumplan las restricciones y pide que lo dejen en paz.

Cynthia Klitbo fue la pareja de Juan Vidal, actual comprometido de Niurka Marcos.

"No tengo nada que decir del tema, eso lo cerré bien hace mucho tiempo. Cynthia se ha encargado, desde que entré en ‘La casa de los famosos’, a hacer una campaña muy nefasta, muy baja. Si no vas a hablar del tema, no hablas, no juegas. Primero no hablo, luego no hablo. Ahora lloro, luego no lloro. De verdad, que Dios la bendiga y que me deje tranquilo. Lo qué hay desde siempre es una orden de restricción para que no me le acercara. Podemos trabajar juntos, pero no que me le acerque o la moleste. Me encanta eso porque es lo único que me da la garantía de que me dejen de molestar, de amenazar, ella", expresó Juan Vidal.