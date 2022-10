Laura Zapata habló sobre Lucía Méndez: “fue una cosa espantosa trabajar con ella”

Laura Zapata es una de las actrices más reconocidas del mundo del espectáculo latino. Sin lugar a dudas, sus papeles de villana de telenovelas la han convertido en una de las figuras más importantes del género. Así también, suele estar envuelta en controversias, ya que cuando tiene algo que decir, lo hace sin filtros y sin preocuparse de las consecuencias que puedan a llegar a generar sus palabras.

Es así que recientemente le preguntaron sobre la producción de su nuevo reality “Siempre reinas” en Netflix y no se guardó nada al hablar sobre Lucía Méndez, con quien consideró un “calvario” trabajar a lado de ella. "Es una persona que tiene malas costumbres, yo no me dejo, no tengo por qué dejarme", exclamó la hermana de Thalía en entrevista con Edén Dorantes Oficial.

Laura Zapata hizo fuertes declaraciones contra su colega Lucía Méndez.

De la misma manera, continuó con fuertes declaraciones. "Realmente fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas, con esos desplantes y sobre todo con sus compañeros, con la empresa, con sus productores", aseguró Zapata. "¿Qué te pasó maestra? Ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela, no esta vigente" exclamó sobre la protagonista de grandes telenovelas como “Colorina”, “El extraño retorno de Diana Salazar” y “Señora tentación”.

A pesar de todo Laura Zapata está contenta con la producción de Netflix.

"Tuvo unos desplantes y fue una cosa espantosa trabajar con ella. Pero yo estoy muy feliz por el éxito que tenemos", finalizó Zapata. En la serie también figuran Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, pero con ellas Zapata tuvo palabras halagadoras. "Son un encanto, estuvimos trabajando padrísimo", afirmó asegurando que los fans ya están pidiendo la segunda temporada.