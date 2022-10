Las razones por las que el hijo de Ximena Duque dejó sus estudios

Cristian Carabias, el hijo de Ximena Duque, tiene 18 años, y entre sus cuentas de Instagram y Facebook acumula un millón de seguidores, lo que lo han convertido en todo un influencer. Pero, la propia actriz y empresaria ha confesado que continuamente le preguntan as u hijo mayor que estudia y en donde trabaja.

"Esas son las dos cosas que siempre me preguntan en persona, por las redes, por los comentarios. Donde sea siempre son esas preguntas", reconoció el joven a través de un video que compartió este martes en su página de Facebook.

Cristian decidió no continuar sus estudios universitarios.

"Yo me gradué de High School en junio, hace casi cuatro meses. Me gradué de High School, no fui a la universidad, no tengo planeado ir a la universidad, así que no estudio", contó Carabias. "Sé que muchos de ustedes van a decir 'tienes que ir a estudiar, eres un vago, muy mal que no vas a estudiar’. Ya lo he leído todo, me lo han dicho todo y no me importa", aseguró el hijo de Ximena Duque.

"La universidad no se va a ninguna parte, si en 3 años decido ir a la universidad voy a la universidad, la universidad no se va a ir a ninguna parte, siempre va a estar ahí. No tengo planeado ir, pero siempre está ahí por si acaso, por si quiero ir, siempre está ahí", agregó Cristian.

Cristian es entrenador personal.

El joven ha decidido dejar de estudiar para formarse en otros aspectos de la vida. "Sé que algunos de ustedes tengan esa misma opinión, sé que la mayoría no la tienen, pero esa es mi opinión", aclaró.

El hijo de la actriz ha dejado de estudiar para dedicarse a sus cuestiones laborales. "Si uno no va a estudiar tiene que trabajar obviamente, así que sí trabajo", compartió. "Soy entrenador personal, también tengo mis redes sociales que de ahí genero ingresos", explicó. "También tengo unos patrocinadores, y de vez en cuando me salen unos eventos que las compañías me llevan y me pagan", detalló. "Así que eso es lo que hago de trabajo, de ahí genero mi plata", aclaró dejando en claro que es un joven independiente.