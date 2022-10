Estos fueron los escandalosos romances de Sylvia Pasquel

Ayer 13 de octubre, Sylvia Pasquel cumplió 74 años y la dinastía Pinal estuvo de festejo. Siempre se ha reconocido el talento de la famosa familia, así como también los escandalosos romances de la cumpleañera y ex suegra de Luis Miguel.

Es así que es sabido que Pasquel en alguna ocasión fue señalada de mantener romances con hombres que primero fueron pareja de su madre, la actriz Silvia Pinal. En ese sentido, mucho se ha especulado sobre el triángulo amoroso que Pasquel mantuvo con Enrique Guzmán, con quien su madre tuvo a sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique.

Asimismo, Sylvia Pasquel tuvo que salir a desmentir en su momento que su hija Stephanie Salas fue fruto de ese amor prohibido que mantuvieron en secreto con Guzmán.

Sylvia Pasquel y Micky Salas tuvieron una hija, Stephanie, la ex novia de Luis Miguel.

Los romances de Sylvia Pasquel

Micky Salas

En 1966, Sylvia se casó con el músico y cantante Micky Salas, con quien tuvo a su primera hija, Stephanie Salas. Sin embargo, sólo duraron cinco años y decidieron divorciarse.

Fernando Frade

Se trata de uno de los romances más escandalosos de la actriz, ya que antes de casarse con él, el empresario estuvo con su madre. Es que Frade fue el segundo esposo de Silvia Pinal y luego de dos años de relación se separaron cuando la mamá de Alejandra Guzmán se enteró que su hija Sylvia Pasquel también mantenía una relación amorosa con su esposo de ese entonces.

Fernando Frade fue el hombre que desató la discordia entre madre e hija.

En 1985 decidieron Pasquel y Frade decidieron casarse y tuvieron a Viridiana. Sin embargo, ese mismo año, la pareja decidió divorciarse, pero la Pasquel confesó que ella ya conocía a Fernando desde tiempo antes de que su madre comenzara la relación con él. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios y de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre”, confesó Sylvia Pasquel en una ocasión.

Rodolfo Soberanis

La actriz decidió darle un descanso a su corazón, y por casi 15 años no estuvo con nadie hasta que en 2000 se dio otra oportunidad con el actor Rodolfo Soberanis, pero su amor duró tan sólo un año y decidieron divorciarse en 2001.