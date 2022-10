El increíble regalo de Ed Sheeran a Sam Smith: “Pesa dos toneladas”

Ed Sheeran es sin dudas uno de los personajes más particulares del mundo musical. El artista que se hizo famoso por canciones top como 'Perfect', 'Thinking Out Loud', 'Kiss Me', 'Photograph', 'Shape of You', entre otras, siempre ha tenido una personalidad muy particular, extrovertida y suelta.

Las locas ideas y diferentes salidas de Sheeran pueden desacomodar a más de uno, y por estas horas en el programa 'The Kelly Clarkson Show', que conduce la cantautora y presentadora estadounidense del mismo nombre, se conoció una anécdota inédita por parte del artista. Esto fue revelado por Sam Smith, colega y amigo.

"Escuché que estás por recibir otro premio, ¿Es de Ed Sheeran? Quiero saber sobre ese premio", preguntó con curiosidad Kelly Clarkson. A lo que Sam confesó: "Es salvaje, pensé que era un chiste pero... es un pene de mármol de 1.8 metros", desatando la risa de la conductora.

"Pesa dos toneladas y debo instalarlo con una grúa en mi casa", agregó, manteniéndose en el relato de la insólita situación: "Bueno, yo quiero convertirlo en una fuente... lo que creo que será difícil de hacer", sin contener las carcajadas por tal ocurrencia.

Al parecer, todo empezó cuando Sam visitó un bar de Sheeran, vio una obra de arte similar y se la pidió: “Voy a encargar uno de tamaño natural para Sam Smith porque vio uno de ellos en mi pub (tiene uno en el jardín de su casa) y dijo: ‘Dios mío, me encantaría tener uno’”, había explicado el intérprete.

"¿Es esto un regalo que hace normalmente?", consultó Kelly. "Le da a la gente penes de mármol, sí, no soy el primero. Elton recibió el primero", afirmó Smith. Cuando en broma Clarkson comenzó a dar sus datos para recibir el mismo obsequio, el cantante advirtió: "Lo hará, sé que lo quieres".

Cabe recordar que Ed Sheeran ya le había hecho este regalo a otro emblemático artista como Elton John, y que incluso hasta tiene uno en su propio bar. “Para mi cumpleaños de este año, Sheeran me regaló un pene gigante de mármol”, comentó Elton en agosto del año pasado y refiriéndose al cumpleaños que celebró el 25 de marzo de 2021.

Con la situación ya desbordada, muy graciosa y distendida, le pidieron a Sam que le ponga nombre a tan particular obsequio de Sheeran. "¿Felipe? ¿Kevin?", dijo con mucho humor el músico, a lo que Kelly le respondió "Mmm no, Kevin no, me hace acordar a 'Mi Pobre Angelito' y lo hace medio raro", desatando más risas en el estudio.