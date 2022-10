Paris Hilton habló como nunca de los abusos que sufrió en un internado en su adolescencia

Los mejores posicionados económicamente pueden atestiguar como ningún otro que el dinero jamás resuelve todos los problemas ni te hace feliz. Paris Hilton lo tenía todo y aún así no era suficiente para su estabilidad física y emocional. Su adolescencia fue complicada y más que nada incomprendida, terminó en un internado a los 17 años donde vio y vivió escenas atroces y perversas que no puede olvidar pero le encantaría hacerlo.

Paris Hilton exteriorizó los abusos sexuales que sufrió mientras asistía a un internado de Utah para adolescentes con problemas en la década de 1990. La estrella de la televisión, de 41 años, dijo que su infancia fue "robada" por los presuntos abusos en la escuela Provo Canyon, donde pasó 11 meses a los 17 años, y afirmó que fue abusada después de ser obligada a someterse a exámenes cervicales.

En declaraciones al New York Times, Paris, quien ha hecho campaña para regular los centros de adolescentes con problemas desde que hizo públicos los supuestos incidentes de abuso físico y mental en la escuela en 2020, dijo que había tratado de "negar" los incidentes denunciados.

Paris Hilton reveló que sufrió abusos en un internado de Utah a los 17 años.

"Muy tarde en la noche - esto sería alrededor de las tres o cuatro de la mañana - me llevaban a mí y a otras chicas a una habitación y nos realizaban exámenes médicos. Ni siquiera lo hacía un médico. Era con un par de miembros del personal, que nos ponían sobre la mesa y nos metían los dedos. No sé lo que hacían, pero definitivamente no era un médico y daba mucho miedo. Fue aterrador y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero ahora vuelvo a recordarlo todo el tiempo y pienso en eso. Mirando hacia atrás como adulto, eso fue definitivamente un abuso sexual”, relató Hilton.

En una publicación en Twitter, la DJ detalló los incidentes: "Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas para someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y decían: 'Cállate. Cállate. Deja de forcejear'. Es importante hablar de estos momentos dolorosos para poder sanar y ayudar a poner fin a estos abusos".

La empresaria aseguró además que esas experiencias eran recurrentes no sólo para ella, sino para otros sobrevivientes. "Fui abusada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes".

Paris Hilton fue abusada a la edad de 17 años.

Paris apareció junto a otros jóvenes que habían sido enviados a centros similares cuando eran adolescentes, en una serie titulada: '¿Se pueden castigar los problemas de salud mental de un niño?'. El centro de tratamiento para adolescentes, donde una estancia de 12 meses cuesta hasta 300 mil dólares, se ha enfrentado a acusaciones anteriores de golpear, drogar y abusar sexualmente de sus clientes. La socialité criticó por primera vez la institución en su documental de 2020, This Is Paris, y logró impulsar una nueva y más estricta regulación de las escuelas para adolescentes con problemas.

En febrero de 2021, la heredera declaró ante los legisladores de Utah que en Provo Canyon sufría "abusos verbales, mentales y físicos a diario". "Me aislaron del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos. No se me permitía ser yo misma, tener mis propias opiniones o incluso hablar. Sin un diagnóstico, me obligaron a consumir medicamentos que me hacían sentir adormecida y agotada. No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante 11 meses", dijo. Paris Hilton.

Y añadió: "En Provo se sujetaba a los niños, se les golpeaba, se les arrojaba contra las paredes, se les estrangulaba y se abusaba de ellos sexualmente con regularidad. No podía denunciarlo porque toda la comunicación con mi familia estaba vigilada y censurada. Eso fue lo peor de lo peor. No hay forma de salir de allí. Estás sentado en una silla y mirando a la pared todo el día, recibiendo gritos o golpes".

De acuerdo con información de The Times, la escuela aún enfrenta numerosas demandas; en una de ellas -en la que se nombran a 49 demandantes- más de dos docenas de personas han afirmado haber sufrido abusos sexuales por parte de un antiguo director médico.