Majo Aguilar, la prima de Ángela, cuenta cuál fue su relación más tóxica

Majo Aguilar, la prima de Ángela, se encuentra promocionando su último EP llamado “Una buena ranchera” que contiene cinco covers. En una reciente entrevista, una de las integrantes de la dinastía musical más reconocida de México habló con el medio “El Heraldo de México”, donde contó detalles sobre su nuevo proyecto, y además se refirió sobre su vida amorosa, que actualmente está de para bienes con el músico Gil Cerezo. Sin embargo, Majo también estuvo envuelta en una relación tóxica de la cual no tiene los mejores recuerdos.

Majo Aguilar y su actual pareja, Gil Cerezo, con quien cumplió un año de noviazgo.

El amor tóxico de Majo Aguilar

A través de sus redes sociales, Majo Aguilar presume del momento que está viviendo con su novio Gil Cerezo, con quien se encuentra en una relación que comenzó hace poco más de un año. Si bien en un principio fueron muy criticados por la diferencia de edad que existe entre ambos, el tiene 44 años y ella 28, lo cierto es que se los ve muy enamorados.

Sin embargo, antes de estar viviendo este hermoso romance con su actual pareja, Majo tuvo un amor tóxico y reveló que esa experiencia le hizo reflexionar y saber lo que no quería en esta vida. Es así que la cantante, sin dar detalles ni nombres, aseguró que le costó mucho poder terminar con esa relación que no le brindaba nada bueno.

Ese antiguo amor tóxico de Majo, le hizo dar cuenta que es lo que quiere y lo que no quiere de una relación..

La joven artista reveló que en tres ocasiones su ex pareja la dejó sola en una fiesta, y que si bien lo perdonó las dos primeras veces, en la tercera decidió darle un corte definitivo a la situación. “Llegamos juntos a una fiesta y yo soy de la idea que pues nos vamos juntos de la fiesta ¿no?, y pues una vez me pasó que no, y bueno dije, una vez te la paso y a la tercera, dije esto ya no está bien”, dijo Aguilar

Así fue que al principio, Majo se enojó con ella misma por permitir que ocurrieran esas cosas, pero que luego de haber vivido esta experiencia, supo que es lo que quiere y lo que no quiere de una relación.

Hoy Majo dejó atrás ese amor tóxico y vive momentos de felicidad a lado de su novio Gil Cerezo, quien es parte de la banda “Kinky”, con quienes podría darse una colaboración con la prima de Ángela Aguilar en breve.