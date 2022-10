Danilo Carrera reacciona al noviazgo de su ex Michelle Renaud y Matías Novoa

El actor ecuatoriano Danilo Carrera reaccionó sobre el noviazgo de su ex pareja Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes protagonizaron la telenovela “La Herencia” y llevaron su amor de ficción a la vida real.

Asimismo, en una reciente entrevista, Carrera confirmó que con Michelle se dejaron de seguir en Instagram hace por lo menos un año. "¡Hace menos de un año que no nos tenemos en Instagram!", dijo Carrera al programa “Siéntese Quien Pueda”. "Yo le deseo lo mejor. Sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas ha tenido desde que terminamos", añadió Danilo sobre el noviazgo de su ex con Matías Novoa.

Michelle y Matías llevaron su amor de ficción a la vida real.

El actor y Renaud estuvieron juntos un año y siete meses, y en 2021 pusieron fin a su relación. Así también Danilo asegura que no siente celos. "Que le vaya increíble. O sea, con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere", dijo el actor.

Danilo Carrera le deseó lo mejor a la nueva pareja.

Por su parte, Danilo no tiene ninguna relación en puerta. Así también, en su momento la actriz había expresado darle un hermanito a su hijo Marcelo de 5 años, fruto de su relación con Josué Alvarado. Esto fue algo que Carrera no estaba dispuesto a comprometerse y es así que el noviazgo entre ambos fue terminando. "Platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también, pero no ahorita", dijo la actriz en aquel entonces.

El pasado fin de semana Novoa y Renaud hicieron oficial su noviazgo en las redes sociales. "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad", escribió Michelle en su cuenta de Instagram.