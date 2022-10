Madonna publicó un video en Tik Tok en donde... ¿declara su homosexualidad?

Si hablamos de artistas desvergonzadas que aman acaparar la atención de los paparazzis y de sus fans generando polémica, Madonna encabeza la lista. Es la Reina indiscutida del pop pero también de generar revoluciones alrededor de quienes la siguen. El fin de semana pasado publicó un video en la red social Tik Tok en done arrojó indicios de que si la señalan como homosexual están en lo cierto. ¿Se trata de una broma o tiene nueva pareja?

Para nadie es un secreto que a lo largo de los años Madonna se ha convertido en un icono de la comunidad LGBT+ y que, incluso, es una ferviente defensora de la diversidad y liberación sexual. No obstante, hasta ahora, la cantante se había definido como heterosexual.

La intérprete del exitoso tema Material Girl -quien ha estado casada con Sean Penn y Guy Ritchie y ha salido con personalidades como Dennis Rodman, Tupac Shakur y Vanilla Ice- compartió un polémico video en TikTok durante el fin de semana que ha desatado las especulaciones sobre su sexualidad. En el clip, la estrella de 64 años aparece tirando ropa interior a un bote de basura junto con el pie de foto: "¡Si fallo, soy gay!".

Madonna se declaró homosexual a través de un video que publicó en Tik Tok.

La reina del pop no dio en el blanco, por lo que la cámara volvió a mostrarla mientras se encogía de hombros y se alejaba. En el pasado, Madonna desató controversia al besar a otras grandes de la música como Britney Spears y Christina Aguilera durante la edición de 2003 de los MTV VMA, y más tarde volvió a dar un beso a la intérprete de Toxic en su boda con Sam Asghari el pasado mes de junio.

Este año, la cantante también dio un beso a la rapera Tokischa cuando hacían una colaboración en el tema Hung Up on Tokischa. Al respecto, la artista dominicana dijo: "En cuanto nos conocimos, porque es Madonna, ya sabes, es alguien que se ha expresado toda su vida, sin importarle nada. De hecho, eso es lo que hago yo también. Fue instantáneo - conectamos de inmediato. Estábamos haciendo esto juntas y ensayando para el espectáculo y hablando todo el tiempo, así que nos acercamos mucho".

La también vedette afirmó que entre las dos todo surgió de forma tan natural, que cuando menos lo esperó ya estaban besándose. "Fue tan natural para los dos. Simplemente nos besamos, como si estuviéramos hablando... No es algo que sea, como, 'Oh, somos tan sexuales...' Es más bien una vibración, nuestra conexión".

El beso que Madonna le dio a Tokischa en pleno show.

La intérprete de Linda -cuyo nombre real es Tokischa Altagracia Peralta Juárez- detalló que ella y la ganadora del Grammy son simplemente "amigas de besos" y explicó que a ella también le encanta juntar los labios con sus fans.

Cuando se le preguntó si tenía una relación con Madonna, la estrella de 26 años dijo: "No, somos amigas que se besan. ¡Su aliento huele tan bien! Hice una canción que habla de cómo tengo una mejor amiga y nos besamos. Después de hacer esa canción, todos mis fans esperan que los bese. ¿Cómo voy a decirles que no? Son mis fans, están literalmente allí para verme. Lo menos que puedo hacer es abrazarlos o besarlos. Me encanta acercarme a mis fans cuando estoy de gira. Esa es mi parte favorita".