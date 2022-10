El difícil papel que interpreta Karla Souza en La Caída, una nueva película donde se aborda el abuso sexual

Este seguramente sea el papel más importante y difícil que le tocó interpretar a Karla Souza, la actriz mexicana que en 2018 reveló que sufrió abuso por parte de un director y, desde entonces, se la puede ver apoyando a diversos movimientos feministas y cualquier proyecto que ayude a visibilizar estos procesos difíciles que atraviesan las mujeres. Esta película es completamente personal y se verá reflejado el acoso al que están sometidas a diario las deportistas para tener un lugar en el ambiente.

Fue en 2018 cuando la actriz Karla Souza confesó en entrevista con Carmen Aristegui que fue víctima de acoso sexual por parte de un director en los inicios de su carrera artística y, aunque no lo mencionó, el nombre de Gustavo Loza (con quien trabajó en Los héroes del norte y ¿Qué culpa tiene el niño?) fue considerado por la opinión pública como su agresor.

Ahora, la protagonista de Nosotros los Nobles tiene la oportunidad de dar voz a las víctimas de esta terrible situación que se da en todos los ámbitos y de la que, en los últimos años, muchos más casos han salido a la luz, tanto por el movimiento MeToo como en otras instancias.

Karla Souza interpretó en La Caída el papel más difícil en su carrera actoral.

Karla Souza se convirtió en la primera actriz mexicana en sumarse al movimiento Me Too con el relato público de su propio caso de abuso, lo que trajo consecuencias inmediatas para su presunto agresor, Gustavo Loza, quien en ese momento fue separado de los proyectos que tenía con Televisa (tras una “investigación preliminar”), aunque años más tarde retomó su relación profesional con la televisora y siguió al frente de la serie de comedia 40 y 20.

Ahora, Karla protagonizará la película La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, la cual llegará llegará a Prime Video el próximo 11 de noviembre, luego de estrenarse en el Festival de Cine de Morelia. La historia relata el caso de abuso sexual de una clavadista, de nombre Mariel, que muestra los desafíos que enfrenta con la gente que la rodea y su última oportunidad para participar en los Juegos Olímpicos.

“La caída es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera. He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder al contar esta historia”, dijo Karla Souza en una reciente entrevista para Variety.

Karla Souza interpreta a una atleta en La Caída.

En este sentido, la actriz de How to get away with murder se apega a declaraciones que hizo en mayo pasado, en las que se pronunció sobre la importancia que tiene para ella representar historias de mujeres en procesos difíciles como los que ella misma ha vivido en el pasado y que la han mantenido alejada del ojo público. “El tema de apoyar a la mujer y a la equidad siempre me apasiona y será una de mis prioridades. Para mí la terapia ha sido muy importante y también apagar el celular. Me dicen: 'Es que te desapareciste' y sí, fue una decisión propia que tomé de alejarme porque me lastimaron mucho”, declaró en una entrevista.

Con La caída, de la cual Karla también es productora, la actriz aborda una realidad que viven distintos deportistas, destacando que al menos el 67 por ciento de los casos de abuso sexual han sido cometidos por sus entrenadores. En noviembre llega La Caída protagonizada por Karla Souza por Prime Video.

Por otra parte, Lucía Puenzo, directora de la película y quien es reconocida por otros títulos como XXY, Señorita 89 y La jauría, calificó este trabajo como uno de los más difíciles de su carrera. “Uno de los viajes más intensos de mi vida ha sido escribir y filmar esta película; muchas puertas se cerraron, pero muchas más se abrieron”, dijo la directora a Variety.

Asimismo, trascendió que Karla Souza tuvo que entrenar durante tres años para realizar un clavado desde la plataforma de los 10 metros, sin ningún problema, ya que como lo demostró recientemente, se encuentra en el mejor momento físico de su vida.