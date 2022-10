Dua Lipa rompió el silencio y habló de su vida amorosa: "Ha sido..."

Desde hace varios años, Dua Lipa es una de las cantantes más importantes de la música mundial. Ella posee un talento y un estilo que hace que sus canciones sean verdaderos éxitos desde el primer momento. Recientemente hizo unas declaraciones sobre su vida sentimental que sorprendieron a todos.

Luego de varios medios relacionaran a la artista británica con varios hombres, fue ella misma la que se encargó de eliminar cualquier tipo de rumor. Esto fue tras hablar de su vida sentimental en el último de su podcast de iHeartRadio, "Dua Lipa: At Your Service". Allí la intérprete de la canción "Be the one" hizo declaraciones de cómo se siente sentimentalmente.

Dua Lipa tiene actualmente 27 años.

En este capítulo habló con su colega musical Charli XCX y, en un espacio íntimo, se sinceraron sobre sus actuales situaciones amorosas, donde Dua Lipa, afirmó que ella estaba soltera y disfrutando de esa etapa. "Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo", dijo la popular cantante.

Además Dua Lipa agregó: "Ha sido realmente genial estar sola y pensar solo en mí misma y ser bastante egoísta" y enfatizó que nunca había tenido la oportunidad de concentrarse en sí misma en los últimos años como lo hace actualmente.

Dua Lipa tiene más de 87 millones de seguidores en Instagram.

Recientemente vincularon a Dua Lipa con dos hombres conocidos en la farándula. El primero fue el actor español Arón Piper con el que dijeron que tenía algo más que una amistad. Días después, surgió el rumor de un romance con el presentador de "The Daily Show", Trevor Noah, con quien fue fotografiada mientras daban un paseo para ciudad de Nueva York.