Un nuevo libro enumera los romances que tuvo Mick Jagger a lo largo de su vida con mujeres y hombres

Son varios los libros biográficos que mencionan las aventuras del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y sus compañeros de banda, y las distintas experiencias sexuales en las que se vieron envueltos. David Bowie y John Lennon fueron las dos personalidades más renombradas de los últimos tiempos. Sin embargo, pronto se lanzará una nueva obra en la que se asegura que, lejos de ser una broma, los vínculos de Jagger con otros hombres eran atracciones sinceras y, por eso, la premisa más fuerte que se sostiene a lo largo de estas páginas es que el artista stone era bisexual.

La escritora Lesley-Ann Jones aseguró en su nueva publicación The Stone Age que el músico tuvo un romance con Keith Richards en los primeros días de la banda, así como con su ex guitarrista, Mick Taylor. De acuerdo con información del diario Daily Mail, la escritora pidió con sus afirmaciones que el cantante, de 79 años, sea reevaluado como un "ícono bisexual".

Keith y Mick aparecen supuestamente en un largo apéndice del libro que detalla los amantes que han tenido los Stones a lo largo de los años. Se dice que se menciona la famosa acusación de que Mick tuvo una aventura con el fallecido, junto con el supuesto romance con el actor austriaco Helmut Berger, que presentó a Mick a su primera esposa Bianca.

Mick Jagger y Keith Richards.

El Mail dice que Lesley-Ann cita a Anita Pallenberg, ex de Keith, y a Marianne Faithfull, ex amante de Mick, diciendo que aparentemente se sentían atraídos el uno por el otro. Anita, que murió en 2017 a los 75 años, es citada asegurando: "Desde que los conocí, vi que Mick estaba enamorado de Keith". Por su parte, Marianne dice en el libro sobre los rockeros: "Tenía el presentimiento de que había un trasfondo sexual entre ellos. Sabía en alguna parte de mi cabeza que Mick era bisexual".

Anteriormente había dicho: "De todas las relaciones de Mick, la única que realmente significa algo para él es la que tuvo con Keith". Paul Levett, quien se dice que se sentó al lado de la ex esposa de Mick Taylor, Rose, en una fiesta, también es citado en el libro asegurando: "Me dijo que encontró a su marido en la cama con Mick Jagger. ¿Por qué me iba a decir algo así si no lo había visto con sus propios ojos?".

Mick Taylor, ex integrante de Los Rolling Stones.

Las historias del supuesto romance entre Mick Taylor y Mick Jagger han estado presentes durante años y también se mencionan en el libro de 2012 de Christopher Andersen, quien aseguró que los miembros de la banda sorprendieron a la pareja "dormitando en la cama juntos". Se dice que Keith causó un distanciamiento entre los músicos al decir en 2010 que Mick Jagger tenía un "pene muy pequeño". Pero dijo que eran grandes amigos: "Mick y yo vivimos del fuego entre nosotros. Estamos hechos el uno para el otro. Es como ponerse un guante viejo, amigo, ya sabes".