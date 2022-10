Margot Robbie fue acusada de provocar la agresión al fotógrafo atacado por sus guardaespaldas

A veces simplemente se trata de estar en el lugar correcto pero en el momento equivocado. El fotógrafo argentino Pedro Orquera estaba haciendo su trabajo y todavía no se sabe cuál fue la razón pero los guardaespaldas de Margot Robbie lo detectaron y rápidamente comenzó una persecución que terminó con varias fracturas y una cámara rota. Ahora el paparazzi agredido señaló que fue la actriz de Once upon a time in Hollywood la que dio la orden para que sus agentes de seguridad procedieran y todo terminara en una escena lamentable.

El incidente en el que se vieron envueltas Margot Robbie y Cara Delevingne el pasado fin de semana en Buenos Aires sigue ofreciendo novedades que, hasta cierto punto, modifican el relato original que en un principio ofrecieron medios como The Sun y TMZ. En un principio se informó de que el productor Josey McNamara y el técnico Jac Hopkins, colaboradores habituales de la actriz australiana, fueron los únicos responsables de la agresión que sufrió Pedro Orquera, pero el fotógrafo ahora acusó a Robbie de haber ordenado a sus guardaespaldas que lo golpearan.

Margot Robbie fue acusada por Pedro Orquera de provocar el ataque de sus guardaespaldas.

El paparazzi compareció esta semana ante el juez, al igual que hicieron el pasado domingo McNamara y Hopkins, quienes pasaron la noche de los hechos en la cárcel. Según su testimonio, la intérprete tocó el hombro de uno de sus empleados y a continuación señaló con su dedo a Orquera. En ese momento, de acuerdo con su versión de los hechos, se desencadenó la pelea que terminó con el fotógrafo en el hospital afectado con varias fracturas.

"Numerosas personas empezaron a golpearme y comenzó la persecución. Recuerdo que me volvieron a pegar y me caí al suelo con mucha fuerza. Si hubiera caído de cabeza, podría haber muerto", expresó Orquera, de 61 años, tras identificar a Margot Robbie como la presunta instigadora del suceso.

Margot Robbie y Cara Delevingne son amigas desde que grabaron juntas el Escuadrón Suicida.

El fotógrafo no se refirió en ningún momento a Cara Delevingne, ya que no la reconoció en medio del tumulto. Por su parte, el diario The Sun habló con el abogado de Pedro Orquera, Matías Morla, sobre los delitos que se le podrían atribuir a Margot Robbie si el magistrado otorga la suficiente credibilidad a la declaración de su cliente, quien tampoco ha hecho mención directa a McNamara y Hopkins, a pesar de que ambos acompañaban a las dos amigas en su salida nocturna por el barrio de La Boca.

"Ella los envió para que le golpearan. Comparte la culpa porque les dirigió contra el fotógrafo. Vamos a pedir al juez que la impute como co-participante de la agresión. No debe ser considerada una mera testigo, pero una de las acusadas que ha de dar explicaciones", reveló Morla en su breve conversación con el periódico británico.