La reacción de Beyoncé al ser criticada de ‘arrogante’ por no pedir permiso de usar canciones

No es la primera vez que Beyoncé es acusada de realizar sin permiso el sampleo de una canción, pero en esta oportunidad, los dichos entre la artista y Right Said Fred subieron un poco de tono al llamarla “arrogante” y que no fue capaz de acercarse a ellos para consultarlo humildemente. Sin embargo, la cantante estadounidense no se quedó callada y también salió a responder.

La cantante devolvió el golpe después de que el grupo —los hermanos Fred y Richard Fairbrass— hiciera esta semana la acusación en los Broadcast Music Inc Awards 2022, en el Hotel Savoy de Londres, diciendo que ella utilizó su canción de 1991, I'm Too Sexy, sin consentimiento en su canción Alien Superstar.

Beyoncé respondió en un comunicado a Mail Online que se había concedido permiso para el sampleo y que se había pagado al grupo. El equipo de la cantante señaló: "Los comentarios hechos por Right Said Fredafirmando que Beyoncé utilizó I'm Too Sexy en Alien Superstar sin permiso son erróneos e increíblemente despectivos”.

Beyoncé señalada de 'arrogante' por Right Said Fred.

"El permiso no sólo se concedió para su uso, sino que hablaron públicamente de su gratitud por estar en el álbum. En el caso de su canción, no se utilizó la grabación de sonido, sólo se utilizó la composición. Se pidió permiso a su editor el 11 de mayo de 2022 y el editor aprobó el uso el 15 de junio de 2022", se puede leer en la declaración.

En la misiva se agregó que "se les pagó por el uso en agosto de ese año”. Además, el porcentaje de derechos de autor de los escritores de Right Said Fred con respecto al uso de I'm Too Sexy es una parte sustancial de la composición. Colectivamente los escritores de Right Said Fred poseen más que cualquier otro escritor singular.

"Tienen crédito de co-escritor. Esta acusación es falsa", abundó el mensaje. Right Said Fred reveló a The Sun a principios de esta semana: "Normalmente el artista se acerca a nosotros, pero Beyoncé no lo hizo porque es una persona tan arrogante que probablemente pensó 'ven a buscarme'".

Right Said Fred acusó de 'arrogante' a Beyoncé.

El grupo enfatizó en que se enteraron del uso de su canción después de que ella ya lo había hecho y comentaron que "Drake y Taylor Swift, vinieron a nosotros". El rapero utilizó la canción en su tema de 2021, Way 2 Sexy, mientras que Taylor la incluyó en su single de 2017, Look What You Made Me Do. Kelis arremetió el mes pasado contra Beyoncé por haber utilizado supuestamente su canción de 2003, Milkshake, en el tema de su álbum Energy sin consultarlo, que ya ha sido eliminado de la canción en Spotify.