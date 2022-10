La hija de Chayanne enseñó su brillante talento y deslumbró a todos

Isadora Figueroa además de ser la hija del cantante Chayanne está dando sus primeros pasos oficiales en la música. Es por eso que su popularidad ha crecido a pasos agigantados en las redes sociales. A diario la joven demuestra todo su talento con canciones que ella misma escribe y covers que interpreta en sus videos de Instagram.

Por otra parte la hermana de Lorenzo Figueroa ha demostrado que también heredó el talento de su madre, la exmodelo Marilisa Maronesse. Con fotos y videos Isadora se lleva los suspiros de sus fans y causa millones de reacciones.

Hace algunas horas, la hija de Chayanne compartió en su feed de la red social de la camarita un video donde demostró los brillantes dotes musicales que posee para el canto y para el piano.

En el clip se puede ver a Isadora Figueroa interpretando la canción de Nathy Peluso y C. Tangana llamado "Ateo". El mismo cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales de música como YouTube y Spotify. La versión de la hija de Chayanne cautivó a su fans que le dedicaron tiernas palabras en el post.

Isadora Figueroa además de ser brillante en la música posee una deslumbrante belleza.

La frase que eligió Isadora Figueroa para cantar en las redes fue la siguiente:

"Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía

Historias que la gente no olvidó

Y que me recuerdan cada día

Sigue, que vivo aquí

No me va a matar una vieja herida

Déjales que hablen mal, se mueran de envidia

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú

Ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro como tú

Ha tenido que bajar del cielo

Yo era ateo, pero ahora creo

Porque un milagro bajó del cielo

Yo era ateo

Pero ahora creo..."