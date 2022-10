¿Quién es la actriz de telenovela infantil que ahora coloca uñas para sobrevivir?

La telenovela infantil “Carita de Ángel” fue una de las producciones televisivas que se ganaron el cariño del público mexicano. Estaba protagonizada por Daniela Aedo, quien todavía se mantiene dentro del mundo del espectáculo y muy activa en las redes sociales, sin embargo, Marisol Santacruz, la actriz que interpretaba a la tierna mamá de “Dulce María”, se ha tenido que dedicar a otra actividad y ahora coloca uñas para sobrevivir.

En el año 2000 se estrenó la telenovela "Carita de ángel", la cual contaba la historia de "Dulce María", interpretada por Daniela Aedo. En la producción, Marisol encarnó a "Angélica Valle de Larios", la mamá de la niña protagonista, que ya había fallecido pero tenía algunas escenas siendo recordada por la pequeña que vivía en un colegio de monjas.

"Carita de ángel" fue una de las telenovelas más queridas por el público.

Marisol Santacruz pone uñas en su salón de belleza

La telenovela tuvo mucho éxito, a tal grado que llegó a tener una versión brasileña, en la que participó Lucero, quien aprendió portugués para encarnar al mismo personaje que Marisol. Tras esta telenovela, cada uno de los actores principales tuvieron varias ofertas, incluso Santacruz, que además de ser parte de otros melodramas de Televisa, también demostró su talento como comediante en el programa cómico "La casa de la risa".

Marisol Santacruz abrió su salón de belleza donde coloca uñas, corta el cabello y maquilla.

A pesar de su carrera prometedora, la actriz decidió dejar el mundo del espectáculo tras el nacimiento de su hijo. En una entrevista en 2018, Marisol reveló que puso su salón de belleza al sur de la Ciudad de México, en el que coloca uñas, corta el cabello y maquilla, entre otros servicios de spa.

La bella actriz, que también se lanzó a la fama por melodramas como '"Cañaveral de Pasiones" y "Marimar", destacó que desde hace muchos años le interesó la industria del estilismo, pues arreglaba a sus amigas, incluso hubo una vez que durante una producción de televisión se animó a maquillar a sus compañeras. "Llevaba ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a amigas, iban a la casa y ahí se los hacía. Entonces fue cuando me di cuenta que ya tenía como buena promoción y me decidí a buscar un lugar y encontré este. Inicié apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo, estoy muy contenta”, comentó la ex actriz.

En aquella entrevista con Univision explicó que aunque le gusta su trabajo en los escenarios, prefiere estar cerca de su hijo, que ya está es un adolescente. “Desde que tuve a mi hijo decidí alejarme un poco de las novelas, las amo y claro que me encanta, pero mi prioridad