¿Niurka Marcos mantiene a Juan Vidal?

Desde que Niurka Marcos y Juan Vidal comenzaron su relación al salir de “La Casa de los Famosos” y recientemente se comprometieran, los comentarios sobre la pareja han dado mucho que hablar y no paran. Hay cierta incredulidad sobre si realmente están enamorados y también existen cuestionamientos sobre si la cubana mantiene al actor dominicano.

Ante estas especulaciones, Niurka no se quedó callada y habló sobre el tema. "Mis hijos hasta me dan a mí, y él consciente a su nena que es su pasión y a su mamá. Ahora sí hay una diferencia aquí, que él todavía tiene responsabilidades con su niña y con su mamá, yo no, mi dinero es mío", respondió a la pregunta de los reporteros del programa mexicano “El gordo y la flaca”.

Niurka aclaró que no mantiene a su novio Juan Vidal.

"Si estoy respondiendo es porque el que calla otorga, entonces yo hago lo que me da la gana, me da la gana de contestarlo, y sobre todo de restregarle en la cara a toda esa gente envidiosa, sobre todo a las mujeres", aseguró la vedette.

Niurka y Juan se comprometieron y están listos para pasar por el altar.

Hace unos días Vidal sorprendió a Marcos pidiéndole matrimonio de la manera más original. Cuando estaban de viaje en Machu Picchu, Perú, el actor le regaló una pulsera y se puso un anillo a juego con la prenda. "Niurka lo quería hacer diferente, por eso me adelanté e hice este compromiso", confesó Vidal. "Creo que un anillo es algo socialmente impuesto. Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas", expresó el actor.

La pareja ya ha soñado mucho con una boda, y hasta tienen planes de cómo desean hacerla. "A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, que tiene energías especiales. Sería bonito", dijo Vidal