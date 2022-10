Los traumáticos momentos que vivió Fran Dresher mientras grababa La Niñera

Fran Dresher es una de las pocas mujeres de la industria del entretenimiento capaz de hacernos llorar de la risa. Más allá de sus dotes como actriz, el carisma es innato y se trasmite con tan sólo su sonrisa. Ayer cumplió 65 años de edad, y sien bien fue la protagonista de una de las series más exitosas de los ‘90, The Nanny, el éxito no pudo ser disfrutado a gusto porque su vida personal era sacudida por un fuerte huracán con hambre de arrasar todo. Afortunadamente, ella fue más fuerte y hoy celebra un año de vida más.

Fran Drescher, una de las comediantes y actrices favoritas de la televisión, tuvo uno de los matrimonios más extraños dentro de la industria del entretenimiento. Y aunque no hubo infidelidades de parte su esposo y él era parte esencial del desarrollo del personaje así como de la serie, su ‘final feliz’ llegó antes de lo esperado y es que en 1999, Peter Marc Jacobson y Fran se separaron después de que él le confesara que era homosexual, ésta fue la razón principal por la que la pareja se divorció.

Fran Dresher en The Nanny, una de las series televisivas más exitosas de los '90.

Sin embargo, uno de los episodios más duros dentro de su relación como pareja fue sin duda cuando un par de ladrones entró a su casa y obligaron a Peter a presenciar la violación de la misma Fran junto con una de sus amigas. Ésta fue una de las confesiones que realizó la actriz en su primer libro titulado Enter Whining en donde Fran no sólo compartió este episodio en su vida, también diversas memorias de su infancia y adolescencia.

La pareja actualmente mantiene una relación armoniosa después de que ambos dirigieron y produjeron la serie Happily Divorced, que está inspirada en sus propias vivencias.

Fran Dresher vivió momentos muy difíciles mientras se rodaba The Nanny.

Su batalla contra el cáncer

Por otra parte, uno de los episodios más complicados dentro de su vida fue cuando se le diagnosticó cáncer de útero y Fran aseguró que su enfermedad estaba relacionada con la violación que sufrió. “Creo que no es una coincidencia que yo no lidiara con el hecho de que me violaran y que haya terminado padeciendo un cáncer ginecológico”, aseguró en la presentación de su libro N is for The Nanny.

La actriz también comentó que es importante analizar lo que pasa en nuestro cuerpo, no sólo físicamente, sino también emocional, para poder sanarlo: “ tenemos que romper los grilletes y empezar a examinar realmente lo que está debilitando nuestro sistema inmunológico, y por qué nuestros cuerpos están reaccionando de una manera que es la enfermedad crónica”.

Cuando esté episodio se fue de su vida, Fran decidió abrir una fundación y escribir un libro a los que ambos llamó Cancer Schmancer. Sin duda alguna, Fran Drescher no sólo es la favorita del público, también es un ejemplo a seguir de tenacidad al momento de afrontar diversos problemas.