Cuántos hijos tiene High Grant y con quiénes

Hugh Grant fue una de las estrellas de cine más requeridas durante años, convirtiéndose en el galán de la década del 90. Eso lo llevó a protagonizar grandes éxitos como Nothing Hill, El diario de Bridget Jones, Cuatro bodas y un funeral y Realmente amor, entre otros tantos.

Sin embargo, con el paso del tiempo su carrera se fue apagando y sus apariciones comenzaron a ser cada vez más esporádicas. Pero durante sus años dorados consiguió grandes reconocimientos y millones que le permitieron fundar su propia productora y tener su lado b del cine.

Hugh Grant.

Lo cierto también es que la vida de Hugh Grant se vio salpicado por un verdadero escándalo cuando fue detenido por la policía de Los Ángeles en pleno acto íntimo dentro de un vehículo y con una prostituta. En aquel entonces estaba promocionando un film por lo que a los productores no les gustó nada lo sucedido.

A lo largo de su exitosa carrera se le conocieron muchos romances y la fama de galán codiciado. Y aunque una vez hizo fuertes declaraciones sobre la posibilidad de ser padre, hoy tiene cinco hijos. “No me gustan especialmente los bebés. No me preocupo por ellos durante unos cuatro minutos. Ese es mi máximo. Después de eso, no puedo ver de qué se preocupan todos”, fueron sus palabras en el pasado.

Hugh Grant estuvo en pareja con la actriz y ex Miss Hong Kong, Tinglan Hong, quien en ese momento trabajaba como recepcionista de un restaurante. En septiembre de 2011 le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Tabitha.

Tras el nacimiento de la mayor de las descendientes del actor, él mantuvo un romance paralelo con la productora de televisión sueca Anna Elisabet Eberstein. Junto a ella se convirtió en padre de su segundo hijo, John Mungo Gran, nacido un año después.

Hugh y Tabitha.

En 2013, nuevamente con Tinglan Hong, recibió a Felix Grant, el último de la pareja antes de separarse definitivamente. Pero fue ahí que Hugh Grant regresó con Eberstein y tuvo a su cuarto hijo, segundo con ella, quien nació en 2015 y en 2018 llegaría el último.