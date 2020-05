"Aspectos claves para la venta online": aprendé más

Aunque la mayoría de las empresas han sido afectadas tras la aparición de la pandemia COVID-19, Racobi -creadores de mercado- es la excepción. Es que como bien dicen ellos, con el lema “Creadores de oportunidades”, en tiempos de Coronavirus crear tu página web, administrar tu propio Marketplace y capacitarte con tecnología resulta fundamental. Es por ello que a través de un LIVE en Instagram, @suracifranquicias junto a Luciano Gómez @racobi brindarán todos los tips para vender de forma online. Será el sábado 2 de mayo a las 12 horas.

¿Quién es Luciano Gómez?

Abel Luciano Gómez, tiene 32 años y dirige esta pequeña compañía junto a su hermano. Se trata de una empresa de desarrollo web. “Nos gustaba la idea de crecer y desarrollar una multinacional, soñábamos con la ilusión de lograr que nuestro microemprendimiento llegara a personas en todo el mundo”, contó.

“Todo me llevó al recuerdo de mis primeros días de trabajo, allá por el año 2002 cuando la Argentina enfrentaba un crisis financiera y yo, un joven inexperto, necesitaba salir a ganarme la vida. No había demanda laboral y los jóvenes carecían de oportunidades, pero fue entonces cuando tomé una decisión que me cambió la forma de ver la vida para siempre”.

“Salí a vender perfumes por la calle, caminé mucho, me caí muchas veces y pensé en rendirme otras más, pero las necesidades de aquellos tiempos me empujaban a seguir adelante. Luego el mercado mejoró, conseguí un trabajo registrado y mi vida tomó otros rumbos. Pero nunca saqué de mi cabeza aquella frase que se repetía en todo momento: ¿Necesito un oportunidad?”.

“Hoy busco ser yo quien da esa oportunidad a miles de personas en el mundo, capacitando a jóvenes emprendedores y alentandolos para que desarrollen -junto a nosotros- sus propias empresas, que se conviertan en los futuros líderes 2.0”, concluyó el joven emprendedor.