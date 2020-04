Lanzan un concurso para grabar cortos en cuarentena

View this post on Instagram

u00bfGanas de filmar? ud83cudfa5ud83dude03 . ud83dudca5 Lanzamos el CONCURSO JAM que te salva la cuarentena ud83dudc49 Cortos hechos en 48hs ud83eudd2fu23f0 Filmados en tu guarida ud83cudfe1 ud83cudfc6 $60.000 en premio ud83dudcb0 u25b6ufe0f u00a16 cortos ganadores! . . Consultu00e1 las bases YA ud83dudc48 ud83dudcc4 Bases e inscripciu00f3n: Link en bio ud83eudd14ud83dudce7 Consultas: pixel.cinemajam@gmail.com . . #GRABAenlaGUARIDA u270a #CINEcomoREFUGIO ud83cudfacud83cudfe0 #filmfestival #festival #audiovisual #grabamendoza #argentina #UNCUYO #festivaldecine #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa #Cuarentena #UNCUYO #IndustriasCreativasUNCUYO