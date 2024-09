Gatti: "Hay presencia de cobre y vamos a profundizar la exploración"

Mendoza busca avanzar con la minería metalífera en lo que se ha convertido en una especie de gesta. Pero más allá de los matices políticos, también existe una ventana de oportunidad por la alta demanda de cobre, un metal que, se cree, hay en la cordillera. Cerro Amarillo es el primer proyecto de exploración que avanza y es ejecutado por una empresa local que tiene experiencia en otras industrias y hace sus primeros pasos en la minería metalífera. Pero no solo es la primera experiencia para ellos, sino también para la provincia.

Emiliano Gatti, uno de los propietarios del proyecto, habló con MDZ sobre los resultados de la primera campaña exploratoria y confirmó que este año siguen con la intención de lograr más información y luego buscar inversores. Los primeros resultados son alentadores.

-¿Cómo fue la experiencia de ser los primeros en hacer exploración para buscar cobre?

-Ha sido muy buena. Tengo mucha experiencia en otras industrias y es la primera vez que veo al Gobierno tan metido, alineado, eficiente en este tema. Súper abiertos y te atiende el teléfono a cualquier hora. No sé si será porque somos los primero y porque son pocos, pero la verdad, están a total predisposición. Tuvimos un inconveniente al principio por el camino y se resolvió rápido. La experiencia ha sido muy buena. Tuvimos que hacer el camino de 22 kilómetros y eso nos llevó tiempo. Por el tiempo no pudimos avanzar todo lo que queríamos, pero sí hubo buenos resultados. Por eso seguimos este año.

-¿Cómo fue la decisión de invertir?

- Justamente nosotros venimos de la industria y construimos un parque solar. Vimos esta tendencia mundial de la necesidad de cobre para las próximas décadas y abastecer a las energías limpias. Y entonces empezamos a investigar. Es una empresa familiar. Tenemos canteras, producimos para la fabricación de cerámica y empezamos a investigar el cobre y asumimos algún riesgo, sabiendo lo que era la situación de Mendoza. Nosotros salimos a buscar inversores y no los encontramos. O sea, los inversores decían por qué vamos a invertir en Mendoza, con los antecedentes que había, aún cuando había buenas perspectivas. Cerro Amarillo tiene tiene documentación hasta para ser presentado en la Bolsa de Canadá. O sea, tienen tiene mucha información positiva.

-Hay buenos antecedentes

-Pasaron más de siete empresas extranjeras. Hubo mucho trabajo. Restaurantes, helicópteros, aviones, mula, contratar un geólogo, toda esa plata que se invirtió fue quedando en ese proyecto hundido y nosotros también hicimos todo ese camino.

-Es una inversión de riesgo

-Acá quizás nunca recuperar la plata, o sea, el riesgo que tiene la minería. Dicen que uno de 100 proyectos, 1 llega a ser mina. La inversión que fue hacer 22 kilómetros de ruta, queda. La verdad es que la inversión a riesgo que tiene la minería, sobre todo para esto en estos primeras etapas de la minería, creo que debe ser la que más riesgo tiene. Nosotros tenemos información muy buena, pero vos después tenés que saber si eso es económicamente rentable. Y si no te ayudan las variables macro del país tampoco sirve.

-Hicieron todo con inversiones propias

-Nos habíamos comprometido a hacer una inversión. Cuando vimos que los inversores no aparecían por ese miedo, asumimos el riesgo. Vamos a seguir y creemos que los inversores van a venir, que vamos a conseguir avanzar. Estamos en una etapa preliminar, los resultados son buenos y las condiciones mejoraron. Somos una empresa junior y es necesario socios para crecer. La familia Gatti avanzará con una segunda campaña de exploración.

-¿Pudieron ejecutar lo que planificaron en la campaña?

-Se nos hizo muy corta por el clima el año pasado, porque nevó en noviembre y marzo, muy temprano y solo alcanzamos a hacer el camino. Donde llegamos por el camino alcanzamos a hacer unas pequeñas perforaciones y no era el target al que queríamos llegar. Pero este año lo vamos a hacer. De hecho, este año la empresa compró ocho target minero más en total en la zona de interés.

-¿Qué resultados tuvieron?

- Tenemos un acuerdo de confidencialidad. Pero si puedo contar que los datos que hemos ido tomando coinciden con lo que se preveía, con los datos de geoquímica que había, con las muestras que se habían tomado. Y lo que muestra es que aparentemente este cinturón que tiene mineralización que tiene principalmente cobre, molibdeno y una mínima parte de oro. A nosotros el oro no nos interesa, pero sí el cobre. Y hay una parte también que tiene plata, es decir, y esas son las que me da la información. Con buena ley en sectores más hacia el oeste que es donde queremos ir este año. El plan es ir con todo, con cuatro equipos y seguir tomando muestras de del terreno. Todas estas empresas que pasaron antes dejaron mucha información. Y lo que estamos haciendo es reorganizando la información, que es lo más importante.

-¿Cuál fue la inversión que hicieron?

- El año pasado la inversión fue de aproximadamente 4 millones de dólares. Eso incluye caminos. Estimamos que este año la inversión pueda ser de 2 millones de dólares que será completo para explorar. Ya tenemos campamento, ya tenemos un camino bastante bien hecho. Este año va a ser exploración. También hicimos exploración con drones, hicimos un mapeo completo.

-Tienen datos, pero aún les falta

-La realidad es que lo único que te dice que hay adentro es perforar. Todo lo demás es información que acopla al proyecto, pero hasta que vos no perforás, no sabes con precisión de que calidad, cantidad y posibilidad de extraer el metal hay.

-¿Qué futuro inmediato se han imaginado para el proyecto?

-Yo creo que ahora viene el momento de incorporar socios un poco más grande. Es decir, si bien nosotros somos una empresa junior, para poder avanzar más rápido necesitamos incorporar socios un poco más grandes, con más experiencia en minería y eso eso va a ocurrir gracias también a que nosotros ya pudimos dar los primeros pasos de arranque.

-No hubo conflictos.

-No. Salvo eso del camino al principio. Fue todo muy armónico. A nivel social, lo que me imagino es que tiene que haber más capacitación de la gente. Para mí debería haber un centro de capacitación en Malargüe, en Las Heras, para que la gente no tenga que venir de de otro lado. Nosotros contratamos todo lo que pudimos en Mendoza, pero algunas cosas y personas tuvimos que contratarlos afuera por las especialidades.

-¿La actividad va a crecer?

-Yo creo que sí. Ahora van a venir muchas empresas más por el Distrito Minero. Y creo que algún proyecto se va a tener que construir. Es decir, lo que vamos a tener que hacer es tomar todas las medidas ambientales que hay que hacer, pero se tiene que construir. Que no haya otro San Jorge frenado. Está bien que existan los ambientalistas, está bien que existan los organismos de control y que sean muy exigentes. Hoy en día con el 50% de pobreza no nos podemos dar el lujo de tener una industria así sin desarrollar.

-¿Qué falta?

- Yo creo que lo que falta es confianza. La confianza se perdió y la manera de sembrar confianza es haciendo las cosas bien por un lado y trabajando en conjunto por otro. Es decir, este el gobernador ha viajado a Canadá, a Chile. Se necesita esa determinación política. Y también también que todos tomemos conciencia de la necesidad de incorporar industrias nuevas. Creo que todos tenemos que tener una mirada hacia adentro. Que no sea una mirada selectiva.

-¿Dudaron en algún momento?

- Cuando fue el momento de la denuncia por el camino era para nosotros un momento bisagra. Si el Gobierno paraba la obra por una primera denuncia de algo que no tenía fortaleza, es probable que levantábamos todo Y gobierno reaccionó muy bien, rápidamente. Se pasaron dos semanas laburando. Y reaccionó bien a favor del proyecto al que está apostando para que las cosas se hagan bien. Porque no podes quedarte a medias acá.

-¿Pueden recuperar la confianza y que haya inversiones?

-Están todos con los ojos puestos en Mendoza. De hecho, las empresas mineras, muchas están instaladas en Mendoza, aunque no trabajen. Mendoza tiene una muy linda calidad de vida. Esa confianza se va a construir cuando se den pasos sólidos, o sea, cuando sea algo este y cuando las empresas que vengan sepan que tienen que venir a hacer las cosas bien.

-¿Es una industria confiable?

- Tiene estándares elevadísimos. Todos tienen conciencia ambiental, llegan con la máquina perforadora, le ponen un nailon abajo, lo forran para que si cae una gota no caiga la montaña. Esa conciencia ambiental que tienen sería bueno que se traslade a todas nuestras industrias.

-¿Y en cuanto a la generación de riqueza y empleo?

- Eso depende de qué posibilidades tiene la gente para poder aprovechar ese momento. Si la gente tiene posibilidades de capacitarse o de comprar un pequeño, una pequeña máquina metalúrgica para ir a dar un servicio se va a poder hacer. Es decir, yo he visto gente que que empezó con una camioneta y a los tres años tenía 15 camionetas, o que tenía un departamento y luego dos departamentitos, tres departamentos, ya pasa con el petróleo. La plata va a parar todas las empresas de servicios. O sea, no hay nada que queda, no se construye un edificio, no se construye, no hay nada que quede como bien lo todo va a parar a las empresas. Y nosotros contratamos pintores, metalúrgicos, electricistas, gente que hace mantenimiento.

-O sea, eso ponen los 4 millones de vallas o en el camino quedó. Pero el otro lo lo distribuye.

-Todo está distribuido, todo está distribuido. Son 4 mil millones de dólares que están puestos en toda la cadena. Nosotros hemos pagado acá por lo menos 200 noches de hoteles. Entonces toda esa plata no se ve, está distribuida, pero realmente no, no, es que yo estoy construyendo un centro comercial. Ponemos todo en esa cadena y son recursos que quedan.