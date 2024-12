Proveedor minero mendocino prevé un escenario de hipercompetitividad en el sector

Para Alfredo Cornejo el desarrollo minero que está experimentando San Juan no debe ser visto como una competencia, sino como una oportunidad para que las empresas mendocinas puedan prestar servicios en los proyectos que están en proceso. Sin embargo, en la vecina provincia algunas cámaras empresarias y gremios impulsan la creación de una ley de compre local que asegure cupos para los proveedores que están instalados allí.

En ese contexto, y en medio de la Cumbre de Minería Sustentable, en conversación con MDZ el titular de Argenteo Mining, Manuel Baños, consideró que el compre local no resulta efectivo y beneficioso para las empresas, mucho menos en un escenario de "hipercompetitividad" como el que se avecina en materia minera.

Argenteo Mining, empresa mendocina con asiento en Las Heras, es proveedora de productos para diversas empresas mineras. Con una amplia experiencia en el sector, mantiene oficinas permanentes en Santa Cruz y Salta, por lo que conoce de experiencias como la que quieren instalar en San Juan.

Baños apuntó a lo poco efectivo que resulta un compre local en un escenario como el que se prevé en San Juan, con proyectos de cobre de clase mundial, para los cuales la demanda de proveedores será tan alta que superará ampliamente las fronteras de la vecina provincia, pero sólo para firmas que apuesten a la capacitación para ser realmente competitivas.

¿Qué expectativa tenés como parte del sector privado con este impulso minero del Gobierno?

-Es un mundo que ha cambiado y me parece que ayudar con herramientas nuevas, mientras el norte sea el desarrollo privado, todo este tipo de herramientas son bienvenidas.

-¿Cómo ves la posibilidad de participación de empresas mendocinas en los proyectos de San Juan? Eso, considerando que están discutiendo fuertemente el compre local.

-Si salen los proyectos de San Juan que son gigantes, no va a alcanzar ni con empresas sanjuaninas, mendocinas, catamarqueñas. Va a haber espacio para todo el mundo y es justamente la parte linda de esta industria. Me parece que el compre local, en el mediano y largo plazo, no termina funcionando porque fuerzan a las empresas a contratar un servicio o -a comprar productos- que muchas veces no son los del estándar que requiere la industria. Al final del día hay que ser eficiente. En el corto plazo pueden dar espacio, pero lo que hay que hacer es desarrollar al proveedor local. Yo creo que no ha sido una buena herramienta, por lo menos en mi experiencia después de varios años. No he visto que el compre local haya funcionado. Puede que algún caso en particular haya surgido, porque si no de esa manera nosotros como empresa mendocina no podríamos habernos desarrollado ni en Santa Cruz, ni en Catamarca, ni en San Juan, ni en Jujuy, ni en Salta.

-Y vos como empresa mendocina que tiene experiencia en el sector, qué le recomendarías a los que están buscando ser proveedores mineros y, por ejemplo, ir a competir a San Juan.

-Lo que puedo decir para la industria minera en particular, me parece que aplica para todas las industrias.Vuelvo a hablar del cambio de contexto en este caso sí más puntual local. Se viene un escenario de hipercompetitividad. Realmente voy a decir palabras muy trilladas de reinventarse. Me parece que tanto en la parte de fabricación, como también el que es distribuidor, se debe pensar en nuevos métodos que hagan distinto el producto. Generarle dispositivos de innovación a los productos que están vendiendo. Hay que ponerse competitivo, copiando modelos de afuera y de alguna manera meterle mucha cabeza al día a día de la empresa, más trabajo. Se acabó el mercado cerrado, vendo poco a buen margen y laburo poco. Se viene la competitividad absoluta.

-Entonces, hoy los que quieran ir a ser parte de la industria minera en San Juan, que es la que se está desarrollando en mayor medida...

-Hay que arremangarse y hacer mejor el producto. Invertir mucho en la capacitación de los equipos, invertir mucho en tecnología y cuidar mucho el gasto, porque desde mi punto de vista los márgenes van a ser más acotados. O sea, lo que se ve de alguna manera como algo medio oscuro, porque muchos no están acostumbrados a competir, yo creo que abre una ventana enorme de oportunidades.

-Pero hay que ser competitivo...

-Hay que ser muy competitivo y el mercado va a ayudar porque va a haber espacio.

-Y eso también va a ayudar para que el que hoy se vuelva más competitivo esté mejor preparado para cuando Mendoza arranque.

-Es un circuito virtuoso. No solo puede trabajar en San Juan o Mendoza, puede ir a cualquier parte. Nosotros tenemos que pensar que nos tenemos que desarrollar como un proveedor global. Antiguamente estábamos pensando que los grandes capitales van a venir a esquilmarnos. Bueno, volvámonos empresas proveedoras competitivas y de ahí podemos saltar a la parte de exploración. Y esa es la idea de muchos de los que nos venimos hace muchos años en esta industria. Que nos animamos con otros socios a entrar en la parte del productor minero. Y bueno, de acá quizás a 40 o 50 años de desarrollo, así como todas estas empresas australianas, canadienses, sudafricanas, estadounidenses que vienen a invertir en Argentina, por qué no nosotros salir a invertir a Perú, a Chile.Me parece que la visión tiene que ser definitivamente pensar en el largo plazo.

-Si una empresa grande que viene a San Juan o Mendoza encuentra la mano de obra calificada no va a ir a buscarla a otros lados.

-Absolutamente, absolutamente. O sea, tienen esa ventaja por encima de los otros. Lla ubicación y están capacitados. Mendoza tiene ese desarrollo que se lo dio el petróleo y el gas. Hay que dar ese salto para volverse más competitivo, porque todo lo tenemos a la vuelta de la esquina.

-¿Cómo ves la participación privada en el impulso minero que está teniendo Mendoza en la actualidad?

-A mí me parece que para la participación privada, por nivel de inversión intensiva que significa esta minería de media escala, de gran escala, es importante que haya un marco jurídico claro y transparente que ayude a incorporar a las inversiones y no espantarlas con algunos formatos de otras provincias donde el Estado ha querido excederse en su participación. La participación del Estado tiene que ser como marco jurídico, pero no como parte de las empresas.

-¿Cómo ves entonces la experiencia de Impulsa con lo que has visto en otras provincias?

-Es un vehículo distinto, que me parece que está ayudando al privado, a orientarlo por lo menos en esta primera instancia de desarrollo minero y me parece que, hasta donde yo entiendo, la función que está cumpliendo está bien. No me gustaría hacer nombres en particular, pero por ejemplo en Santa Cruz, gran parte de la exploración se frenó a cero porque a los privados no les gusta que no haya una sana libertad para hacer su inversión.

-¿Esas sociedades forzadas que se instalan en algunos formatos de estas empresas?

-Exactamente. Ese es el punto. Cuando se fuerza me parece que en el mediano y largo plazo eso no funciona. Desincentiva más que incentivar a la inversión.