Se viene la era eléctrica: camiones gigantes, tecnología e innovación en minería

Lo que pasa en Las Vegas no siempre queda en Las Vegas. Y MINExpo es un claro ejemplo. En el corazón de la ciudad del Estado de Nevada, y con el termómetro rondando los 40 grados en otoño, se hizo a lo largo de tres días (del 24 al 26 de septiembre) lo que se ha convertido en una de las ferias mineras más grandes del planeta. No es verso. Es fácil de comprobar con los propios ojos recorriendo el hall central, el norte y el oeste del Centro de Convenciones de Las Vegas -Las Vegas Convention Center (LVCC)- donde había nada más y nada menos que unos 2.000 stands. Para quien no es asiduo de las ferias mineras, va un dato: la MINExpo convocó a 45.000 asistentes en las tres jornadas, casi la misma cantidad que el trío de expos locales juntas. ¿Cuáles? Arminera 2023 y las dos que se hicieron este año, Argentina Mining y Expo San Juan, todas con frecuencia bianual e ingreso gratuito. Ahora, y siendo generosos con la cuenta, estas ferias que eligen las provincias de Buenos Aires, San Juan y Salta para reunir al sector llegan a tener, en total, casi la mitad de los stands que la MINExpo cuyo arancel básico para asistir costaba entre US$ 200 y US$ 300 dependiendo la fecha en que se compraba el ticket, también había Expo Plus y All Access con precios más caros.

Los "chiches" de la feria.

“Es cada cuatro años porque constituye un esfuerzo y una logística tremendas por parte de cada una de las compañías que participa. Los pisos se refuerzan y los equipos de gran tamaño se ensamblan en los estacionamientos antes de traerlos a la exposición. No sé la fecha exacta del inicio de la expo, pero se remonta a la feria del carbón en Chicago, hace unos 50 años. La situación es muy distinta respecto a la edición anterior, ya que fue en 2021 y estábamos saliendo de la pandemia. Muchos países aún estaban en cuarentena y, si mal no recuerdo, la cantidad de asistentes fue de 36.000 ese año. Ahora hay participantes que provienen de 148 naciones y es la primera vez que la presencia internacional supera la local”, detalló a MDZ el presidente y director ejecutivo de la National Mining Asociation (NMA), Rich Nolan. Mas de un centenar de naciones y la Argentina brilló por su ausencia.

La NMA es la encargada de organizar la feria minera que eligió a Las Vegas por ser una de las sedes más grandes del turismo de evento de Estados Unidos. Esta Asociación tiene 290 socios y, según Nolan, que la preside desde hace dieciocho años, el último lustro también como CEO, es como una especie de plataforma de promoción de la industria minera en USA. “Hacemos lobby en el Congreso y ante el Gobierno, relaciones públicas y trabajamos con los medios de comunicación para impulsar y defender la actividad, generando oportunidades para nuestras compañías en proyectos mineros existentes y también nuevos, para asegurarnos de que las estructuras de impuestos y regalías sean justas y equilibradas en comparación con las del mundo. Y cuando nada de eso funciona, vamos a la Justicia”, dijo Nolan.

Con alfombra de felpa suave en todos los pisos donde estaban ubicados los stands, con refrigeración ambiente que blindada el agobiante calor externo y hasta daba frío, con mesas buffet para picar algo armadas por algunas empresas para todo el que pasara, el amplio espacio del LVCC, de 78.000 metros cuadrados, facilitaba la caminata sin andar amontonados. Como es costumbre en este tipo de eventos, en los stands había de todo, desde tuercas hasta los gigantescos equipos que requiere la industria minera y son los más elegidos para las selfies. Eso sí, estas moles que pesan toneladas fueron lo más llamativo y no solo por el tamaño precisamente sino, principalmente, porque son 100% eléctricos.

Eléctricos

“El nivel de la tecnología y las innovaciones, ya sea Inteligencia Artificial, seguridad, buenas prácticas ambientales y soluciones tecnológicas que todos están impulsando para mejorar la capacidad de la minería de entregar minerales y materiales esenciales a la economía global, están aquí. Todas las empresas vienen cada cuatro años porque saben que hay una evolución. Y si no vienen a ver qué hay disponible, se perderán otro ciclo”, comentó Nolan. La postal de MINExpo en Las Vegas Convention Center es una minería más verde coloreada por la electromovilidad, y esta revolución está a la vuelta de la esquina.

En el mercado de los equipos eléctricos, actualmente solo están a la venta perforadoras para exploración, que son como enormes taladros, y palas que se usan para cavar y cargar tierra y pedazos de roca, y la extracción de minerales, y pueden pesar hasta 10.000 toneladas. Es decir, la demás flota eléctrica es exhibida a modo de prototipos y sus fábricas podrían ponerla en venta en un par de años. Los que sí están en vidriera y se pueden comprar son los equipos híbridos, que combinan el funcionamiento a diésel con el eléctrico.

La tecnología potencia a la minería.

En su charla con este medio, Rich Nolan, mencionó la seguridad laboral y acá el equipo minero (ya sea a diésel, eléctrico o hibrido) con operación remota juega un rol clave. Es que, de esta manera, los movimientos de tráfico de la mina no requieren de un conductor a bordo o, dicho con otras palabras, una persona al volante. Así como los equipos íntegramente eléctricos, los asistentes también mostraron interés por los espacios que simulaban una operación remota.

A la exposición no le faltaron las conferencias, pero fueron pocas. Los organizadores convocaron a personajes conocidos y celebridades “para conectar con el consumidor haciéndole entender la importancia y la naturaleza esencial de la minería. Para ello, también trajimos a terceros, líderes externos de alto perfil”, explicó el dirigente que transmite un marcado perfil político.

El mineral más codiciado

¿Cuál es el mineral más codiciado? El cobre, ciertamente. No hubo metal rojo como tal exhibido, pero relució más que nunca, y en grandes cantidades. Es que el uso del cobre aumenta dramáticamente en los vehículos eléctricos, comparado con uno convencional. Se estima que se necesitan hasta cuatro veces más, es decir, unos 94 kilos. Ni hablar entonces de cuánto cobre puede necesitar un equipo minero eléctrico de tales dimensiones. Para no sacar mal la cuenta, está claro al menos que el cobre es un material esencial para la electromovilidad. Y lo cierto es que, sin querer queriendo, la MINExpo hizo reinar el cobre.

“Somos esenciales”, así explicó Nolan el hecho de que en esta edición predominó la presencia internacional. “Creo que la gente sabe cuáles son las previsiones actuales, que la demanda de materiales extraídos supera con creces la oferta. Nos encaminamos hacia una escasez. Todos saben que la producción de energía y los materiales que necesitamos para la revolución verde se van a realizar con estos materiales”, señaló el dirigente que dice amar su trabajo.

Hoy, todo es el cobre. Ocupa un espacio estratégico en la agenda política nacional porque podría, dicen algunos, convertirse en la nueva soja argentina. Para tener una idea, si los seis proyectos cupríferos (Josemaría, Los Azules y El Pachón en San Juan; San Jorge en Mendoza; Taca Taca en Salta y Mara en Catamarca) que están en etapa avanzada entraran en operación, el país produciría el 10% del déficit global de cobre en 2035. Esta proyección, atribuida a datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), entusiasma a más de uno. Como todo, o casi todo en el sector hoy, gira en torno al metal rojo, los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, constituida en mayo pasado entre Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza, aterrizaron en Londres con el afán de traer billetes verdes. Marcelo Orrego, gobernador de la Provincia de San Juan, presentará hoy el potencial minero sanjuanino y se presume que lo hará con el pecho inflado.

Digan lo que digan, porque en cierta forma hay “competencia” entre pares, la provincia cuyana alberga la mayoría de los proyectos cupríferos puestos en el radar de inversores mineros. Los mandatarios provinciales están desde ayer participando en la London Metal Exchange Week 2024, una de las jornadas destacadas en el calendario global de la industria minera. Si todo sale según lo previsto, Orrego se reunirá con ejecutivos de la empresa BHP que, junto a Lundin, desarrollarán los proyectos Josemaría y el binacional Filo del Sol. Un informe, firmado con puño y letra de Rag Udd, director Comercial de esta empresa que visitará el gobernador, estima que hacia 2050 habrá un aumento del 70% en la demanda mundial de cobre -hasta 50 millones de toneladas anuales-, y que el sector de la transición energética representará el 23% de la demanda, frente al 7% actual.

Como sea, la intención es clara: consolidar a la Argentina como uno de los principales productores de este mineral.

Volviendo a la MINExpo, a la calurosa Las Vegas. Nolan no conoce la minería argentina porque dijo que la NMA se enfoca más en la situación interna e internacional. Argentina es internacional ¿no? Bueno, obviando este detalle, lo que preocupa a Estados Unidos es la dependencia de las importaciones mineras de China siendo que EUA podría aprovechar mejor sus recursos naturales y aumentar la producción mineral nacional. Para ejemplificar, este país demora unos dieciséis años para pasar del descubrimiento inicial a la producción comercial. ¡En Argentina casi lo mismo!, exclamarán algunos lectores. Si, y en algunos casos se extiende más años, pero, la sorpresa radica en que la inversión para la minería estadounidense cuesta un poco menos conseguirla y esto, en Argentina, es una traba que, por lo general, aplaza los tiempos. La maquinaria exhibida en Las Vegas.

“Trabajamos para tratar de mejorar la maquinaria de permisos, que actualmente tiene un retraso promedio de 29 años. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. El proceso de los permisos es un laberinto gigante. Estamos fuertemente regulados por aproximadamente ocho agencias federales diferentes. Seguridad y Salud en las Minas, Agencia de Protección Ambiental, Oficina de Administración de Tierras, Servicio de Pesca, Vida Silvestre, etc. Entonces, es diferente a otros países donde hay un ministro de minas que concentra y coordina todo, acá es más difuso. Tal vez en Argentina tengan eso”, puntualizó el presidente de la Asociación. El CEO de la feria.

- ¿Cuáles son los principales cuestionamientos ambientales a la minería en Estados Unidos?

-En general, contamos con una importante licencia social para operar. Trabajamos con las comunidades escuchándolas y contando lo que queremos hacer. Esa es la principal preocupación.

-En Argentina uno de los cuestionamientos es el uso de cianuro ¿Sucede esto en EE. UU.?

-Como saben, se utilizan distintas tecnologías para la extracción del oro. En algunos Estados hay mayores limitaciones que otros para el uso del cianuro. No es un mandato federal específico relacionado con la lixiviación, pero, por ejemplo, en Montana está prohibido mientras que en Nevada es totalmente legal. Por lo tanto, es un asunto estatal.

- ¿Qué expectativas hay con la próxima elección presidencial en para el desarrollo de la minería?

-Nosotros somos del Partido de la Minería, así que no nos importa quiénes vengan siempre y cuando apoyen la actividad. Ciertamente la presidencia de Trump es más pro-empresarial y, en general, se abocó a ayudar a las compañías a tener éxito. En cuanto a la administración de Harris, hay que ver. Ellos hicieron una declaración sobre intentar mejorar el proceso de permisos para los minerales críticos, así como también sobre la posibilidad de establecer algunos apoyos a los precios mediante el almacenamiento de elementos.