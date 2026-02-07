El tiempo en Mendoza para este sábado: ¿cuándo regresan las lluvias?

El tiempo nublado continuará durante este sábado en la provincia de Mendoza , y estará marcado por las temperaturas elevadas.

Según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará calurosa, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste, mientras que en la zona de cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.

Para este día, la temperatura máxima alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C, configurando un día estable y con escasa variación en las condiciones meteorológicas.

El domingo continuará el calor, aunque con un escenario más inestable. Se espera una jornada con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, acompañadas por vientos moderados del noreste.

El pronóstico del SMN anticipa que Mendoza seguirá con cielo nublado este sábado. Suba de la temperatura.

Además, durante la tarde se prevé la presencia de viento Zonda en Malargüe, mientras que en cordillera las condiciones serán algo nubladas. La temperatura máxima ascenderá hasta los 36°C y la mínima será de 20°C.

El lunes traerá un cambio en el tiempo, con un descenso de la temperatura. El día se presentará parcialmente nublado a poco nuboso, con vientos moderados del sector sur que rotarán luego al noreste.

Durante la madrugada del lunes se esperan tormentas, mientras que en la zona de cordillera el cielo permanecerá poco nuboso, marcando el cierre de un período de calor intenso e inestabilidad en el inicio de la semana.