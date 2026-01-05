El encendido de luces en la Plaza Independencia en homenaje a Venezuela

Desde la Ciudad de Mendoza organizaron un homenaje para reconocer a la comunidad de venezolanos que salieron a marchar en las calles de la provincia.

La Ciudad de Mendoza encabezó este domingo por la noche un homenaje a la comunidad venezolana en la provincia, que se reunió tanto durante la tarde del sábado como la del domingo para celebrar la captura del dictador Nicolás Maduro en ese país. Lo hizo mediante una intervención en la Plaza Independencia, específicamente en las aguas danzantes de la fuente.

La idea de la comuna encabezada por Ulpiano Suarez fue dar una muestra de acompañamiento y reconocimiento gubernamental. La actividad tuvo un momento emotivo cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional de Venezuela, un gesto simbólico que rindió homenaje a su identidad cultural.

ciudad de mendoza plaza independencia venezuela Ciudad de Mendoza ciudad de mendoza plaza independencia venezuela Ciudad de Mendoza ciudad de mendoza plaza independencia venezuela Ciudad de Mendoza Al respecto, el intendente Ulpiano Suarez expresó: "Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independencia, corazón de nuestra ciudad, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia".

En un comunicado difundido por la Ciudad, aseguraron que la iniciativa "tuvo como objetivo expresar el apoyo y la cercanía de la Ciudad con la comunidad venezolana, reafirmando los valores de integración, diversidad y convivencia que caracterizan a la capital".

José Alexander Pérez, uno de los venezolanos que estuvo participando del evento, indicó: "Primero que nada le quiero dar las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí con todos estos hermanos y compañeros argentinos, que nos han brindado muchos apoyo. Le quiero agradecer al intendente Ulpiano Suarez por este hermoso regalo que nos hizo, de poner nuestros colores en la fuente y hacer sonar nuestro himno nacional. Siempre ha estado en la lucha con nosotros y de parte del equipo de venezolanos en Mendoza le agradecemos mucho por estar".