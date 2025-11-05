El Ejército Argentino suma vehículos de combate blindados y hay militares formándose en EEUU

Los uniformados del Ejército Argentino están en EEUU capacitándose para manejar y operar los vehículos de combate blindados.

En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento de las capacidades del Ejército Argentino, se incorporarán los primeros VCBR (vehículos de combate blindados a rueda) Striker 8x8 M1126, una familia de vehículos de combate que representa un salto cualitativo en movilidad, protección y versatilidad operativa para el Ejército.

Comisión de militares argentinos que se encuentran realizando la capacitación La comisión del Ejército Argentino que se encuentran realizando la capacitación Ejército Argentino El Ejército Argentino en EEUU Como parte de este proceso, un grupo de conductores designados por el Ejército Argentino viajó a los EEUU para instruirse directamente sobre el funcionamiento y la operación del vehículo Striker, bajo la conducción de instructores de la empresa General Dynamics.

Durante las distintas jornadas, los conductores desarrollarán una serie de actividades teóricas y prácticas que inicialmente incluyen aspectos de seguridad, la nomenclatura técnica y la exposición de los principales sistemas del vehículo.

Posteriormente, recibirán clases detalladas sobre el funcionamiento de los componentes principales que integran la plataforma. La capacitación prioriza la fase práctica de conducción. Antes de acceder al vehículo real, los conductores deberán superar una certificación en simulador, considerada una etapa preparatoria fundamental dentro del proceso de instrucción.

Un aspecto destacado de esta capacitación es que se trabaja directamente sobre los vehículos adquiridos por el Ejército Argentino, lo que permite que los suboficiales conductores motoristas se familiaricen con la configuración específica seleccionada por nuestro país.