El creador de HIT, Alejandro Gawianski, contó la pelea detrás del negocio millonario de Tiro Federal y River

“Macri me prometió apoyo y Larreta me dijo que no iba a ser para mí” reveló, sin filtros, el arquitecto y desarrollador de HIT, en El Club del Ladrillo.

El arquitecto y desarrollador Alejandro Gawianski, dueño de HIT, habló sin filtros en El Club del Ladrillo y reveló la cocina política y económica detrás del Parque de la Innovación, el megaproyecto inmobiliario levantado sobre los terrenos del histórico Tiro Federal, frente al estadio Monumental de River y su idea sobre la Villa 31.

En su relato, que MDZ presenta en su ciclo Argentinos que construyen, Gawianski no dudó en señalar a los principales dirigentes del PRO: “Le llevé la propuesta a Mauricio Macri cuando era presidente. Conseguí financiamiento en Estados Unidos, tenía 300 millones de dólares listos para poner. El lema era 'cambiemos tiros por ideas'. Pero cuando asumió Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, me cortó en seco: ‘Este negocio no va a ser para vos’”.

Alejandro Gawianski - River La Fábrica Podcast La idea iba mucho más allá de torres de oficinas: incluía un megaestacionamiento subterráneo para 35.000 autos que, en su visión, solucionaba de una vez por todas el caos de tránsito que sufre Núñez cada vez que juega River. “Era un beneficio para todos: vecinos, hinchas y la ciudad. Pero en Argentina las reglas cambian según la política del momento”, sostiene el desarrollador.

El plan para transformar la Villa 31 Otro capítulo caliente fue el de la Villa 31 de Retiro. Alejandro explicó que en aquel momento se debatía si erradicarla o integrarla: “Yo convencí a los fondos de que los 300 millones de dólares sirvieran para reubicar la Villa 31. Les dije que no había que demolerla, que podía transformarse en un barrio con propiedad, espacio público y servicios básicos. Los inversores estaban listos. Pero la política eligió otro camino y el proyecto quedó en la nada”.

Alejandro Gawianski - proyecto Villa 31 La Fábrica Podcast Qué pasó en Tiro Federal La tensión escaló aún más con la llegada de Jorge Macri al Ejecutivo porteño. Según Gawianski, el gobierno local se desentendió de la remediación de las tierras contaminadas del Tiro Federal: “En la subasta estaba claro que la Ciudad iba a pagar la limpieza. Después nos dijeron: ‘Háganlo ustedes’. Costaba un millón y medio de dólares por lote. Solo cuatro de los 22 desarrolladores lo hicimos. El resto miró para otro lado”, destacó.