El abono casero que hará florecer tus orquídeas antes de lo que imaginas

Cuando notes que la planta absorbió la cantidad suficiente de este abono casero líquido, retirás la maceta del plato. Podés repetir este procedimiento dos veces al mes. En muy pocas semanas, vas a ver cómo tu orquídea se llena de flores. Lo único importante a recordar es que este truco no reemplaza para nada el riego habitual que necesita tu planta. Tenés que seguir regándola como siempre, esto es solo un complemento para potenciarla.

Los especialistas señalan que el jugo de limón es excelente para bajar el pH del agua común, lo cual ayuda muchísimo a que la planta florezca. Además, fortalece las raíces y previene que las hojas se pongan amarillas o que la orquídea se marchite. Este abono casero con limón es también una fuente importante de vitamina C, y un plus: protege a tu planta del desarrollo de hongos. Así que, no solo la vas a ver más bonita, sino también más sana.