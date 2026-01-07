Subsidios: el Gobierno puso en marcha una página web para gestionarlos

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema para los subsidios con la creación de Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Gobierno nacional puso en marcha una nueva página web integrada para gestionarlos.

Se trata de la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios , que tiene como objetivo "simplificar, transparentar y unificar" la gestión de los subsidios para electricidad , gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kg.

La página oficial funcionará como el único centro digital de trámite y consulta. Desde allí, cualquier usuario puede averiguar si recibe o no el beneficio, inscribirse para acceder a él, verificar si cumple con los requisitos y solicitar una revisión de la solicitud si está en desacuerdo con la forma en que fue evaluado.

La plataforma también incluye orientación y requisitos para completar los formularios y documentos necesarios —como número de medidor, CUIL y DNI— que deben tenerse a mano al iniciar cualquier trámite.

El nuevo SEF reemplaza el régimen anterior de segmentación por niveles (N1, N2 y N3) planteando un enfoque más "focalizado hacia hogares con menores ingresos".

De esta forma, solo aquellos hogares cuyos ingresos netos familiares no superen un determinado umbral —aproximadamente tres Canastas Básicas Totales según datos recientes del INDEC— podrán recibir subsidios energéticos.

Uno de los cambios centrales es la obligatoriedad del trámite. Muchos usuarios que antes tenían subsidios automáticos —incluso bajo categorías sociales como Tarifa Social de Gas— deben inscribirse o confirmar sus datos en la nueva web para continuar recibiendo asistencia.

Para los usuarios que no cumplan los requisitos o no tramiten el subsidio online, las facturas de luz y gas pasarán a costar más.

La página recomienda tener a mano para la realización de cualquier trámite:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar de tu DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.

¿Quiénes pueden acceder?

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a los integrantes del hogar, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan: