Ronda de negocios: Más de 80 empresas avanzaron con 500 entrevistas comerciales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Federación Económica de Mendoza (FEM), realizaron ayer la "Ronda de Negocios Internacional y Multisectorial de Productos y Servicios". La jornada se desarrolló desde las 9 hasta las 17 horas en la Enoteca, Peltier 611 y participaron más de 80 empresas locales que generaron diversas reuniones de negocios. Se agendaron para unos 500 entrevistas comerciales. Hubo fuerte interés de los compradores de Chile por los productos mendocinos.

La apertura de la ronda estuvo a cargo de Graciela Rovera, titular de la Comisión de Comercio Exterior de la Federación Económica de Mendoza. También dieron la bienvenida Eduardo Schott, Cónsul General de Chile en Mendoza y Carlos Venier, Prosecretario de Hacienda de CAME y José Luis Lopetegui, Secretario del Sector de Comercio Exterior de CAME. La FEM estuvo representada además por Mario Doña, Vicepresidente del Oasis Este y presidente de la Cámara de Comercio de San Martín.

Venier expresó en su alocución. "Necesitamos de los hermanos de Chile para que nos ayuden" y bregó para que "nosotros podamos ayudar a las Pymes" del vecino país. Agregó que ambos países tienen que complementarse, no competir. Se refirió también al reciente acuerdo Mercosur y Unión Europea y señaló que este representa una oportunidad que hay que aprovechar. "Tenemos que ser jugadores y no estar en la tribuna", dijo. Finalmente invitó a los empresarios a aprovechar plenamente esta reunión de negocios de FEM y CAME y a generar más encuentros de este tipo.

Por su parte Lopetegui puso en valor la ronda de negocios al manifestar que es una suerte de "sensibilización" de los que es el mercado exterior. En este sentido explicó lo que está haciendo CAME en el sector externo a través de la Red CAME LATAM que tiene como propósito acompañar a todo el ecosistema de las pequeñas y medianas empresas argentinas en el proceso de internacionalización de sus productos o servicios en países del continente americano donde actúan agentes de RED CAME LATAM. El objetivo es generar una plataforma amigable para que la empresa tenga un aterrizaje suave (Soft Landing) en el mercado seleccionado.

Recordó que actualmente CAME cuenta con oficinas en Miami, México, Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay (ahora están buscando llegar a Bolivia, Colombia y Canadá), de forma tal que cuando una empresa llegue a estos destinos, se le brinde una recepción para darle los primeros conocimientos de esos mercados. Este asesoramiento se extenderá luego a todos los trámites que la Pyme necesite realizar.

Esta mañana y antes de las mesas de negocios tuvieron lugar los siguientes paneles:

Primer panel:

- Licenciado Magister Gonzalo Figueroa Cónsul Adjunto de Chile. TLC Chile – Argentina y desafíos en la macrozona..

- Marisol Garañiz de Pro – Chile: instrumentos para fortalecer la relación económica comercial entre Chile y Argentina.

- Lic. José Luis Lopetegui Comercio Exterior de CAME: Red CAME LATAM.

- Lic. Fernando Urdaniz de ProMendoza – Exportaciones mendocinas a Chile Producto y montos- Herramientas para internacionalización de empresas mendocinas programa Pyme Exporta.

Segundo panel:

- Mónica Pérez de OP.

- Javier Kuhlmann de Cointer Chile

- Carlos Bonetto: caso éxito.

La actividad tuvo como objetivo el intercambio de productos y servicios argentinos y chilenos en la búsqueda de más oportunidades comerciales. Desde la FEM se señala que "son espacios claves para que las Pymes de la provincia se vinculen con potenciales clientes y proveedores en forma simultánea, impulsen su inserción en el mercado externo y generen mayores posibilidades de desarrollo a través de la internacionalización".

La ronda fue organizada desde la Comisión de Comercio Exterior de FEM con Ronda de Negocios CAME. Acompañan Mujeres CAME, Foro Diplomático de Mendoza, Graciela Rovera Comercio Exterior + Negocios y Universidad de Congreso.