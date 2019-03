Preocupa a la UCIM el comercio ilegal en Mendoza

La informalidad, los comerciantes truchos, las personas que intentan sacar ventajas de zonas grises existen, lamentablemente, en todos lados.

Nos enteramos cómo por ejemplo, en Miami, particulares pretenden hacer negocios gracias a una plataforma que permite ofrecer alojamientos en zonas residenciales no aptas para lucrar con ese tipo de transacciones. (En la guerra entre Miami Beach y AirBnb, los turistas quedan atrapados en el fuego cruzado).

El tema es que en el país del norte, el Estado totalmente activo en estos temas, incrementó las multas y aplica efectivamente sanciones a quienes pretenden escaparse de los límites de la economía formal. Otro tema, totalmente distinto es lo que sucede por estas latitudes.

Hace ya muchos tiempo UCIM convocó a sectores ocupados en el Comercio Ilegal*, la competencia desleal y el contrabando. Con reuniones cada vez más convocantes y la participación de cada vez más sectores (municipales, provinciales, nacionales, del ejecutivo, del legislativo, organismos de fiscalización de diversos sectores y niveles) se llegó a una conclusión: Es prácticamente nada lo que puede hacerse.

Lo distintos niveles no están interconectados, los que tienen jurisdicción en un área no tienen en otra, los recursos materiales y humanos son insuficientes, la inseguridad en algunos lugares, las faltas de denuncias, la situación económica son unos de los tantos motivos por los cuales el Estado no puede hacerse presente en los lugares en los que todos sabemos que no se cumplen las normas o se infringen más de una normativa.

Mientras tanto los empresarios "formales" peleamos contra un sistema tributario salvaje, acosados por inspección tras inspección y agobiados por la carga que significa un estado de extraordinarias dimensiones y que no es eficiente a la hora de controlar y sancionar a quienes evaden uno, alguno o todos los impuestos existentes.

Recientemente, el Gobierno provincial , convoca desde el Ministerio de Economía nuevamente a diversas instituciones y sectores, a través del IDC, ahora bajo el sello de Economía transparente elaborando un nuevo programa para tratar de atacar más eficientemente la competencia desleal y la venta ilegal

UCIM ha estado presente en la reunión, realizó sus aportes y explicó a los reunidos las diversas irregularidades que en el Comercio, Servicios, Turismo y otros segmentos y según su perspectiva, se producen por la venta ilegal y se puso nuevamente a disposición para todo lo que se entienda podamos ser útiles y trabajar en línea con el IDC y autoridades de Gobierno .

Apoyamos esta iniciativa y haremos lo que esté a nuestro alcance para que esta iniciativa sea exitosa.

UCIM - Mendoza.