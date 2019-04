Rubén Ferrero, titular de la firma de lácteos Yogurlac, dio detalles de por qué su empresa puede vender la leche casi a la mitad de precio de lo que sale el litro de las primeras marcas nacionales.

En diálogo con el programa Cambio de Aire de MDZ Radio, Ferrero señaló que una de las razones es que esa empresa no tiene "cadena de intermediarios". El tambo trae la leche a la planta, acá se pasteuriza y se envasa, y sale al público", agregó.

"Si bien en Mendoza producir leche es más caro que en la Pampa húmeda, no tenemos esos gastos de transporte que tienen las grandes empresas, que recolectan en los tambos, lo llevan a las plantas, después a las diferentes provincias, etc...", remarcó.

Sin embargo, esa no es la única razón que Yogurlac, que tiene su sede en Avenida San Martín 331 de Las Heras, puede vender tan barato. "Es una manera de contribuir a la necesidad que hay, porque sabemos que la gente lo necesita y el bolsillo no alcanza", contó Ferrero. Además explicó que, a pesar de que lo lógico cuando no se da abasto con la demanda es subir los precios, en Yogurlac se tomó una decisión inusitada: "Hemos tomado la decisión de vender la leche al costo, por la situación tremenda que se está pasando a nivel económico".