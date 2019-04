La AFIP detectó una evasión por más de $10 millones en cadena de carnicerías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una maniobra de evasión de los impuestos a la Seguridad Social que supera los 10 millones de pesos por parte de un grupo empresario que maneja unas 40 carnicerías.

En particular, se descubrió que en estos locales, pertenecientes a un mismo grupo económico que la AFIP no identificó por estar bajo secreto fiscal, la totalidad del personal no estaba registrado, informó hoy el organismo a través de un comunicado.

El dueño de este grupo empresario de la zona sur del Gran Buenos Aires evadía el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social de sus 154 trabajadores.

El operativo se realizó en las localidades de Temperley, Lanús, Adrogué,

Burzaco, Monte Grande, San Francisco Solano, San José, Florencio Varela,

Claypole, José Mármol y Rafael Calzada, en la provincia de Buenos Aires.

Como resultado del procedimiento se determinó una deuda por aportes y

contribuciones omitidos, además de las multas y sanciones previstas en la normativa vigente.

Además, resta determinar la evasión registrada en otros impuestos, como IVA y Ganancias, completó el comunicado de la AFIP.