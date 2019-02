Comenzó la misión del FMI con una revisión de cuentas

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Roberto Cardarelli, comenzó ayer la revisión de los objetivos planteados en el segundo acuerdo que firmó la Argentina con ese organismo el año pasado.

El secretario de Política Económica, Miguel Braun, y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Gustavo Cañonero, recibieron a la delegación del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Roberto Cardarelli.

Del encuentro también participaron Trevor Alleyne y técnicos del FMI.

Durante el mismo se inició el seguimiento del programa que está implementando nuestro país luego del acuerdo con el organismo de financiamiento.

"El programa marcha según lo previsto. Será una misión en la que se repasarán los objetivos, que se están cumpliendo", destacaron las fuentes consultadas.

La reunión, que se realizó en oficinas del Banco Central, se extendió por unos 65 minutos, indicaron las fuentes a Télam.

Como es habitual, los representantes del FMI se reunirán en estos días con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Esta será la segunda revisión del préstamo "stand by" por US$ 56.300 millones acordado en octubre pasado, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio. Si se toma como punto de partida el primer acuerdo, esta es la tercera revisión que realiza el FMI sobre las cuentas públicas del Estado. Las revisiones de las cuentas son trimestrales.

La primera versión del acuerdo establecía para este año un déficit fiscal equivalente al 1,3% del PBI, pero el Gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año, anticipando la meta prevista para el 2020.

De no surgir objeciones a la evolución de las cuentas públicas y el cumplimiento del plan monetario, el organismo internacional desembolsará el mes próximo US$ 10.700 millones. Además se espera que, antes de las elecciones presidenciales, se produzcan dos desembolsos más con lo que el Gobierno Nacional contaría con el total del acuerdo otorgado.

Con este acuerdo, la Argentina despejó las dudas de posibles incumplimientos del pago de deuda y se comprometió a alcanzar el equilibrio fiscal.

Además se estableció, desde el 1 de octubre pasado, un nuevo esquema de política monetaria con el objetivo de "bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía".

En el mismo el BCRA se comprometió a no aumentar el nivel de la base monetaria hasta junio de 2019.

En el último informe de Seguimiento de la base monetaria la entidad indicó que el BCRA "cumplió nuevamente en enero con la meta, en el marco del esquema de política monetaria en vigencia a partir de octubre de 2018". Estos serán algunos de los números que observarán los veedores, además de las compras de dólares por parte del BCRA, entre otros.

En Central compró en enero US$ 560 millones, equivalentes a $ 20.876 millones", indicó el comunicado oficial y detalló el impacto de estas operaciones sobre la BM .

"La meta de BM pasó de $ 1.351 mil millones a $ 1.358 mil millones para enero y a $ 1.372 mil millones para los meses siguientes" indicó y agregó que la entidad fue cautelosa "en el manejo de esta expansión monetaria y, en enero, el promedio mensual de la BM fue de $ 1.346 mil millones, $ 12 mil millones por debajo de la meta corregida por las compras de divisas".