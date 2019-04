Buenos Aires tiene el metro cuadrado más caro de América Latina

El metro cuadrado en Buenos Aires se ubicó en el tope del ranking de América Latina con US$ 3.125, seguido por Santiago de Chile, US$ 3.111, y Montevideo con US$ 3.051, de acuerdo con un relevamiento privado difundido hoy.

En general el metro cuadrado en América Latina sube 1,1% en dólares y disminuye 3,8% en la moneda local real al comparar los últimos seis meses con igual período del año anterior, según el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella junto con la empresa Navent.

Este relevamiento se realizó en marzo, sobre los precios de inmuebles publicados en Zonba Prop (Navent), especialmente para jóvenes profesionales en los barrios de Belgrano, Barrio Norte, Caballito y Recoleta.

"Buenos Aires se encuentra en el primer lugar en la región con US$ 3.125”, afirmó el director del centro de investigación en Finanzas de la UTDT, Juan José Cruces.

Precisó que entre septiembre y marzo pasado "los precios de los inmuebles en CABA aumentaron entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 un 0,6% en dólares, y bajaron 12,9% en pesos ajustados por inflación”.

“En Rosario subieron 3,3% en dólares y bajaron 10,6% en pesos reales, mientras que en Córdoba subieron 2,4% en dólares y bajaron 11,4% en pesos reales”, precisó.

En general, los precios del metro cuadrado en el semestre en la región subieron 1,1% en dólares, y cayeron 3,8% en moneda local real en el último medio año.

“Separando a Argentina de los otros ocho países, el m2 en dólares subió 2,1% en Argentina y 0,9% en promedio en los otros ocho países”, puntualizó el informe.