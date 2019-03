Ariosto: “La presión fiscal afecta también al empleo”

La desocupación en Mendoza pasó del 2,7% al al 5,9% en el último trimestre de 2018 en la comparación interanual, según datos oficiales del Indec.

El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, analizó el fenómeno en MDZ Radio y advirtió que las Pymes no pueden generar puestos de trabajo en un contexto de recesión y presión tributaria excesiva:

- ¿Ven problemas de empleo desde la UCIM?

- Las pymes son las que generamos empleo en blanco, hemos reclamado por una presión impositiva que no ha variado mucho respecto a la situación anterior (kirchnerismo). Somos muy conscientes de la gestión nacional anterior y los problemas que dejó. Pero este gobierno debe asumir sus responsabilidades. No entiendo muy bien cuando el presidente d al Nación dice que hay que cuidar a las Pymes y las economías regionales pero luego te caen de AFIP o a ATM con un nuevo impuesto. Esto es un cepo que no te permite llegar ni al día 15.

Esto, en un estado de crisis de ventas en el que la gente cuida mucho el gasto... bueno, no digo que estemos en un abismo, pero es complicada la situación.

Además es necesario hacer una reforma laboral, porque para nosotros los aportes patronales son tan brutales como para el empleado. El trabajador se merece estar en blanco con su seguro, su ART, su jubilación... si usted no le asegura el mínimo de dignidad, ese hombre el día de mañana dependerá de la suerte de dios.

- Hay una tensión entre la reforma laboral y las presiones de gremios. ¿Cómo se resuelve?

- En parte con una economía sana. Se cansan de hacer anuncios (el Gobierno) pero vas a pedir un crédito para infraestructura o inversión y el banco te lo da al 70% u 80% de interés. Es directametne inviable para una Pyme que está en la economía formal.

Estamos dispuestos a trabajar en la generación de empleo, pero mientras no se ataquen también los focos de ilegalidad, no vamos a ningún lado. Muchos de hecho caen en la venta ilegal porque ya no pueden estar en blanco.

Para poder sostener a nuestros empleados, pedimos a ATM, AFIP y funcionarios, que controlen e inspeccionen los nichos donde se sabe que está la venta ilegal.

La entrevista completa a Daniel Ariosto en MDZ Radio: