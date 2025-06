ARCA: ahora podés facturar en dólares, euros o reales desde tu celular

Ya sea que necesites facturar en dólares , euros, reales o cualquier otra divisa, el sistema de ARCA te permite hacerlo en apenas unos pasos . Entrás al sitio, seleccionás la opción de comprobantes en línea o el facturador simple, elegís la moneda, cargás los datos del cliente, y listo. La cotización del día se agrega automáticamente, así que no tenés que buscarla ni hacer cuentas. Todo el proceso está diseñado para que lo pueda usar cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos.

El beneficio no es solo para grandes compañías. Esta herramienta es útil también para emprendedores, freelancers y pequeños negocios que empiezan a dar sus primeros pasos en el mundo de las exportaciones o los servicios internacionales. Poder ofrecerle a tu cliente una factura en su propia moneda, genera confianza, simplifica los pagos y te posiciona de manera más profesional.

Desde el lado contable, todo es más claro. Al tener la cotización actualizada directamente desde fuentes oficiales, se evitan errores comunes. No vas a encontrarte con diferencias de importes o problemas al momento de cerrar balances. Cada factura queda registrada con fecha, moneda y valor de cambio, todo automático. Eso significa menos tareas repetitivas y más tiempo para concentrarte en lo importante.

ARCA ofrece un Monitor de Facturación Foto: MDZ ARCA ofrece un Monitor de Facturación Foto: MDZ

Ahora tenés la libertad de elegir en qué moneda facturar

En definitiva, con esta función ARCA busca acompañar la evolución de quienes están haciendo negocios en más de una moneda. No importa si vendés desde Buenos Aires, Córdoba o cualquier rincón del país: podés emitir un comprobante en euros para un cliente en España o en reales para uno en Brasil, sin moverte de tu casa. Solo necesitás tener tu usuario activo, elegir la moneda y completar los datos. La factura se genera en segundos, con toda la información que necesitás.

Hoy, la distancia ya no es una barrera para trabajar con clientes de otros países. Y gracias a herramientas como esta, la facturación tampoco. Si todavía no probaste esta opción, podés ingresar ahora mismo a ARCA y ver lo fácil que es empezar. Facturar en otra moneda ya no tiene por qué ser un dolor de cabeza.