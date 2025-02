Evento $Libra: comienza la segunda fase

Hoy hablarán los mercados. A medias en realidad. Como es feriado en los Estados Unidos, y lo efectos más importantes del Evento $Libra se dieron en ese país y China, habrá que esperar un día más para conocer los verdaderos efectos de la aventura del memecoin, en la economía del país y el gobierno de Javier Milei. Mientras tanto hoy solo habrá operaciones locales, y un preanuncio de lo que sucederá a mediano y largo plazo.

Se afirmaba anoche en ruedas de operadores, que en realidad las consecuencias no deberían ser profundas, salvo que ocurran dos cosas: que la situación política de Milei se complique por el Evento o que desde el exterior haya una bajada de pulgar por la participación inexcusable del presidente en la estafa. Desde Buenos Aires se preparaban dos reacciones.

La primera acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cambiar rápidamente la agenda. La segunda es entregar algún funcionario o asesor de importancia en sacrificio, y que se lleve la marca de la responsabilidad del escándalo. Todo sucedería rápido, y esta misma semana habría responsables. Mientras tanto, son tiempos de repaso de hechos y circunstancias, para saber que pasó.

1) Los Hechos

El “memecoin” TOKEN Libra se crea el viernes 14 de febrero, sobre el cierre de las operaciones en Wall Street.

La billetera que crea la memecoin recibió el dinero inicial de una cuenta extranjera que no necesita KYC, (Know Your Customer, (Conoce a tu Cliente), un proceso utilizado por las instituciones financieras y otras empresas para verificar la identidad de sus clientes para evitar el lavado de dinero. Con lo cual no se sabe quienes son los primeros aportantes y poseedores de las acciones fundadoras. Es imposible entonces conocer de donde salió el dinero original del lanzamiento.*Hubo ordenes fuertes de compra de cuatro billeteras desde el minuto cero.

Utiliza el sistema de blockchain Solana, considerado altamente especulativo por el mercado de las cripto. Rechazado en Argentina por la mayoría de billeteras y de las Fintech.

Tres minutos después de la creación (a LAS 17:01) el presidente publica el mensaje de X apoyando el proyecto. El mensaje decía lo siguiente: "La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina",

-Al momento de la publicación del mensaje de X del presidente, cuatro billeteras acumulaban el 75% de las tenencias de $Libra. Y una sola el 50%.

Libra comienza a subir inmediatamente su cotización. EL valor inicial se fijó en 0,4 y en cinco horas subió a 4,978; esto es un crecimiento de 1.143%. EN una hora llegó a comercializar más de 500 millones de dólares y a tener un valor de referencia de más de U$S 4.500 millones. Con ese valor podría figurar en el top 10 de los bancos del sistema financiero argentino.

Hubo fuertes recomendaciones en redes de compra (cocos). Y una sola plataforma de trading permitió operarlo: Ripio.

A las 21:00 horas comenzaron las operaciones de venta. Las cuentas fundadoras, que detentaban el 75% de las acciones, vendieron rápidamente. $Libra pasó en minutos de valer 4,9 a 0,9; una caída de 81,63. Finalmente, la cotización pasó casi a cero.

En el lanzamiento había sólo cinco billeteras. A la hora 50.298; a las 20 horas siguió en alza hasta 55.165; a las 21 horas cayó a 52.311; y a las 22 horas, eran 47.651. Durante ese tiempo, 9 billeteras ganaron US$ 87 millones y 44 mil perdieron todo.

Ya el sábado a la madrugada el presidente se desliga de la operación con este mensaje. Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet).

A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo.

VLLC!

El sábado por la noche el gobierno anuncio que crearía una comisión de investigación.

Minutos después el responsable del lanzamiento, Hayden Davis, publicó un video afirmando lo siguiente: "A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones en redes sociales que lo respaldaban", dijo Davis de $Libra, y habrá que ver si mantiene sus dichos, porque ya cuesta creerle a cada involucrado en esta trama, agregando que esa "decisión abrupta (de Milei) se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas".

Esta definición es errónea. La caída de los valores de $Libra se dieron antes del mensaje de Milei. Y las ventas fueron de pocas operaciones.

2) ¿Qué es una memecon?

Es un tipo de criptomoneda que se crea y se populariza principalmente a través de memes y redes sociales. Generalmente, estas monedas no tienen un propósito o utilidad específica más allá del humor y la especulación. Algunos ejemplos famosos de memecoins son Dogecoin ($DOGE) y Shiba Inu ($SHIB).

Características:

Origen en Memes: Basadas en memes o bromas de Internet.

Volatilidad: Sus precios pueden fluctuar drásticamente en poco tiempo debido a la especulación.

Comunidad: Su popularidad depende en gran medida de la comunidad y el respaldo en redes sociales.

Bajo Valor Inicial: A menudo tienen un valor inicial muy bajo, lo que puede atraer a pequeños inversores.

Crecimiento: solo pueden dar un salto con un shock de credibilidad.

3) ¿Qué es $Libra?

Es un memecoin alojado en la blockchain de Solana, una plataforma conocida en el mundo de las criptomonedas por su alto nivel especulativo.

Fue presentado como una iniciativa privada destinada a ayudar a empresas y proyectos argentinos. Milei la presentó como “proyecto esta orientado a emprendedores argentinos para que puedan aplicar a fondos que financien sus proyectos. En la pagina web acceden a un formulario de registro para que puedan registrarse y aplicar. La moneda lanzada es la que canaliza los fondos para los proyectos”.

La empresa a cargo del proyecto $LIBRA se llama KIP Protocol, y su CEO es Julián Peh (originario de Singapur), durante el Tech Forum de Argentina. El responsable del proyecto es Hayden Davis, un empresario estadounidense vinculado al mundo de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial. Es el fundador de Kelsier Ventures. Se define como asesor de Javier Milei.

La conexión argentina es Mauricio Novelli, un trader que tiene una escuela de inversores llamada NW Professional Traders. Armó el Tech FOrum donde Milei habló y conoció a Peth.

4) Algunos Conceptos

Rug Pull. Es una estafa de inversión en criptomonedas en la que los creadores o desarrolladores de un proyecto de criptomonedas abandonan repentinamente el proyecto o salen de la estafa, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios.

Momento PUMP. Fuerte suba hasta llegar a un techo teórico. Con ingresos masivos de compras de usuarios.

Momento Dump. Ferte caída por el desprendimiento de los papeles y el comienzo de una ola de ventas.

El momento PUMP solo se puede dar con un shock de confianza.

5) Datos

Casi no hay billeteras argentinas entre los damnificados. Sólo operaba Ripio.

Solanas casi no tiene operaciones en el país.

$Libra operó las cinco horas con “Red Flag”. Siempre se supo que era una inversión de riesgo.

Cuatro billeteras movieron el 75% de la operación.

Se cree que la mayoría de los damnificados fueron norteamericanos y chinos.

No hay ni “Money Makers” ni bancos ni ahorristas comunes en la operación. Menos argentinos.

Ningún argentino “perdió sus ahorros”

Para comprar $Libra hay que tener una billetera especial en una blockchange que opere Solana (Jupiter o Slflare). Es una operación sofisticada y fuera del mercado argentino, porque, básicamente, no puede realizarse desde cuentas normales. No las permite el Banco Central.

6) Conclusiones

Nadie del mercado cree que el presidente haya cometido un delito ni mucho menos que este metido en una estafa ponzi. Pero sí se cree que cometió tres errores fundamentales que no pueden volver a repetirse.